Vitaminas para un asalto

De tapado, en horario nocturno a casi 25 grados y en un estadio con grato recuerdo para el oviedismo. El Oviedo regresa esta noche al sufrimiento de la lucha para no descender ante el Cádiz, líder de la categoría, en el estadio Ramón de Carranza (21.45 horas, Gol). Un duelo de necesidad para ambos, aunque en circunstancias completamente opuestas: el Oviedo lucha simplemente por sobrevivir en el fútbol profesional y el Cádiz -una sola victoria en los últimos cinco partidos- lo hace por el sueño de ascender a Primera División cuatro años después de salir de las catacumbas. El Oviedo, recuperado anímicamente del sopapo en Soria tras ganar al Mirandés (1-0), buscará en Cádiz poner más tierra de por medio con el descenso, a tres puntos, y aprovechar los duelos directos de la zona de abajo de esta jornada: Numancia-Extremadura y Málaga-Albacete.

Y lo buscará con vitaminas en el once de Ziganda y también en la convocatoria.

La novedad de la expedición azul, que partirá hoy por la mañana en vuelo chárter hacia tierras andaluzas, es la presencia de Saúl Berjón tras su lesión muscular. El capitán, salvo sorpresa, esperará su turno en el banquillo para aportar en el tramo final del partido. Aunque, al margen de Berjón, en el once del Oviedo esta noche habrá varias novedades. Lo previsible es que Ziganda, que apuesta por las rotaciones por la carga de minutos, de descanso a dos jugadores habitualmente titulares. Luismi, que ha disputado todos los minutos posibles tras el parón, podría aguardar desde el banquillo y Lolo o Jimmy ocuparían su puesto en el centro del campo junto a Tejera, con cierta ventaja para el volante andaluz debido a su fortaleza aérea.

El otro futbolista del Oviedo que podría partir desde el banquillo es Sangalli, extremo derecho. El donostiarra acumula fatiga muscular y Ziganda, consciente de que puede ser importante de cara a los últimos partidos, se plantea darle la alternativa a Viti, del filial, que todavía no ha debutado en esta campaña. La otra opción natural sería Coris, que ya fue convocado ante el Mirandés, pero que todavía no está apto para ser titular tras su lesión. Además, en el ataque del Oviedo también habrá rotaciones con la previsible vuelta de Rodri, que no jugó contra el Mirandés. En la defensa, en cambio, apuntan a regresar Christian Fernández, que rota con Mossa.

El Cádiz, por su parte, llega al partido con dudas debido a sus últimos resultados. Cervera, técnico cadista, recupera para la cita de esta noche a Carcelén y a José Mari: "Si queremos seguir ahí arriba, tenemos que ganar. Los resultados no son lógicos de una liga normal, cuesta mucho ganar en casa", dijo.