El cerrojo del Oviedo saltó en dos zarpazos

El Oviedo viajó a Cádiz en vuelo chárter, plantó un autobús en el Carranza que se quedó en simple furgoneta y, de tanto centrarse en defender y renunciar a atacar, se llevó un doble sopapo en casa del líder (2-0) y acabó estampado y deprimido en su agónica lucha por esquivar el abismo. El Cádiz, en cambio, se llevó casi sin despeinarse una victoria de oro en su lucha por el ascenso y el Oviedo durmió fuera del descenso a falta del partido de hoy del Albacete

Esta vez el plan de Ziganda, similar quizá a la exitosa estrategia en el derbi, naufragó en una noche de alegría gaditana. El navarro rotó esta vez de sistema y tras días jugando al despiste alineó a tres centrales para proteger el área de Lunin, que retrasó en el inicio del encuentro lo que parecía inevitable vistas las cartas de cada uno.

En solo media hora de partido el Carranza presenció un choque aparatoso entre Tejera y Sergio, un penalti errado por el Cádiz e incluso una sorprendente expulsión de un futbolista que ni jugaba -la de Ibra, suplente ayer- pero el fútbol fue prácticamente inexistente. El Oviedo casi no pisó el área cadista en el primer acto y los locales llegaban por empuje y por ganas de atacar, pero sin excesiva calidad.

La creación del Oviedo fue inexistente y el equipo de Ziganda solo se dedicó a defender ante un Cádiz que al menos sí intentaba proponer y jugar por las bandas. Cuando los dos equipos todavía se estaban probando llegó el primer disgusto para el Oviedo. Era el minuto 9. Un balón sin mayor intención en el área del Oviedo impactó en la mano de Tejera. No hubo falta consulta al VAR: pena máxima clara y el Oviedo tiritando casi sin bajarse del autobús. Apareció otra vez Lunin, que aguantó en el centro y detuvo el tiro de Álex Fernández. Respiro para el Oviedo, que siguió de forma inalterable su plan: defender, defender y defender. El problema para los carbayones era que no bastó con achicar y que, en veinte minutos de partido, los pases entre azules prácticamente se contaban con los dedos de una mano. Pintaba mal.

Al Cádiz le sobró con un par de acelerones para clavar el primer puñal. Tras varios avisos y una contra mal conducida por Álex Fernández, una bonita pared entre Perea y Espino encontró una autopista en la banda de Lucas. Lozano se anticipó a Arribas en el área y la puso en la red tras el pase de la muerte de Espino. Un esquema con tres centrales y un ariete remachando a placer, cosa rara. Minuto 43, 1-0, y el plan de achicar haciendo agua. Intentó asustar el Oviedo con un par de centros y cerca estuvo de tener una oportunidad de gol en una buena jugada de Viti, pero el primer acto acabó sin ninguna jugada reseñable del Oviedo en el ataque y con Mossa reclamando un penalti por un supuesto pisotón que el VAR no apreció.

Ziganda no modificó el once ni el sistema tras el descanso, pero al menos el Oviedo parecía intentar elevar la presión unos cuantos metros. No importó para que el Cádiz clavase el segundo, esta vez tras una pifia defensiva, costumbre esta campaña. Lucas despejó un balón lateral de forma disparatada y se la dejó en bandeja a Lozano, que la clavó con un derechazo. El Cádiz, sin despeinarse, se plantaba con un 2-0 en 53 minutos. Ziganda sacó a Sangalli y a Luismi y sentó a Tejera y a Mossa.

Poco después del segundo del Cádiz tuvo la primera gran oportunidad el Oviedo. Viti, activo en el ataque, se la puso en bandeja a Rodri, solo en el área con todo a favor, que remató fuera. Primer aviso azul mientras el Oviedo, ya cuesta arriba, ganaba terreno a merced del Cádiz, que bajó unas cuantas marchas y, lógicamente, se conformaba con un resultado suficiente.

Viti, ubicado en la segunda parte a la izquierda, se convirtió en el mejor argumento ofensivo de los de Ziganda, que no se daban por muertos. El navarro intentó poner aún más mordiente dando entrada a Coris, que reapareció tras su lesión, y a Ortuño, que salió por Rodri, desaparecido tras el confinamiento. El encuentro entraba en los últimos diez minutos y el Oviedo parecía tener todo perdido. Ziganda movió a su última pieza en el ataque y dio paso a Berjón, que regresó tras su lesión muscular y se enfundó el brazalete de capitán. Y en solo dos jugadas del "10" cerca estuvo el Oviedo de asustar a Cifuentes. Primero, en un centro raso desde la izquierda que acabó en un tiro de Lolo repelido por Mauro desde el suelo. Y en la jugada posterior, tras un córner botado por el ovetense al que casi llega para remachar a gol un luchador Sangalli. Rodri, en el 87, tendría otra oportunidad clara en una chilena que acabó fuera. La última del Oviedo, ya en el descuento, la tuvo Carlos Hernández tras otra falta botada por el capitán, que podría ser el instrumento ideal para los cuatro partidos que le quedan el Oviedo en esta temporada para olvidar. El partido pitó y los azules, atentos hoy al Albacete, volverán al ruedo el miércoles ante Las Palmas con el agua al cuello.