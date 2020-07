Ibra, sancionado con dos partidos por su expulsión ante el Cádiz

El delantero del Oviedo Ibrahima Baldé ha sido sancionado con dos encuentros por su expulsión el sábado ante el Cádiz. La Federación le ha sancionado en función al artículo 20 del Código disciplinario. El sengalés, pues, se perderá dos encuentros: el miércoles ante Las Palmas y frente al Zaragoza en La Romareda. Ibra, que ante el Cádiz fue suplente, fue expulsado en la primera parte por, según el colegiado, "dirigirse a mí desde la zona de la grada habilitada como banquillo con los brazos en alto y protestando de forma ostensible una de mis decisiones tras haber sido advertido".

El senegalés estalló ayer a través de las redes sociales por su expulsión, la que considera injusta. "Voy a seguir hablando y animando a los compañeros". "En ningún momento me levante del banquillo (grada) haciendo gestos o diciendo algo inapropiado", añade el jugador, que considera que ayer "el linier y el árbitro fueron muy injustos, no hay explicación". Ibrahima advierte a su vez de que no cambiará su actitud de aquí a final de temporada: "Lo vuelvo a decir: tanto dentro como fuera nadie me calla la boca porque llevo este equipo dentro de mi corazón y seguiré apoyando a mis compañeros hasta que salga el sol. Y el miércoles más todavía", concluía.