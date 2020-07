Nieto, Bárcenas y Ortuño, titulares en uno de los partidos clave para la permanencia

La afición del Real Oviedo ha querido dejarse notar a pesar de que no puede asistir al Carlos Tartiere para animar a su equipo en el importante encuentro que disputa esta tarde (19:30 horas) ante Las Palmas. Más de un centenar de aficionados, con sus mascarillas y guardando la correspondiente distancia de seguridad, han acudido a las inmediaciones del municipal ovetense para dar ánimos a los suyos. El Real Oviedo va a realizar numerosos cambios en el equipo. Seis son las novedades con respecto al once de Cádiz: Nieto, que vuelve al once tras recuperarse de una lesión y que sustituye a Lucas Ahijado; Grippo, que entra por Carlos Hernández; Luismi, que ocupa la plaza de Lolo; Bárcenas y Sangalli, que ocuparían la posición de Viti y que sumarían un jugador más al ataque, ya que en la anterior jornada el Oviedo con cinco defensas; y Ortuño por Rodri en la punta de ataque.

Los cinco que siguen son: Lunin, Arribas, Mossa, Tejera y Borja Sánchez.

Una pancarta en la que se podía leer "honrad a este escudo" fue una de las últimas cosas que vieron los jugadores antes de introducirse con su coche al parking del Carlos Tartiere. Toda la cuesta que baja de Alejandro Casona hasta el Nuevo Carlos Tartiere se encontraba repleta de aficionados, todos unidos para empujar al equipo a una victoria más que necesaria ante Las Palmas. Los de Ziganda necesitan tres puntos que les pueden sacar del descenso y darles un empujón para las tres últimas jornadas, en las que tratarán de evitar el descenso a Segunda División B.