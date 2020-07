Víctor: "El Oviedo no esperaba encontrarse en esta situación"

Víctor Fernández, entrenador del Zaragoza, aseguraba antes del partido que le enfrenta hoy al Oviedo que "probablemente, el Oviedo no esperaba a principio de temporada encontrarse con esta situación (jugarse el descenso a Segunda B), pero es lo que les toca afrontar como resumen de su temporada. Nosotros vivimos un sueño que vamos a luchar con todas nuestras fuerzas. Cada uno hará valer sus capacidades", señaló. El entrenador aragonés dijo que la clave para ellos es que sean capaces de "recuperar las señas que nos han caracterizado durante toda la temporada, este deporte hará justicia con nosotros. Todo se va a decidir en el último momento y seguimos soñando", añadió. Las claves son, dice Víctor, tener "movilidad y valentía, aunque nos equivoquemos. Ese es el camino. No hay otro". Un ascenso al que aspira al Zaragoza y que el entrenador quiere ofrecer a su hinchada: "La afición es la que más necesita esa satisfacción del triunfo porque están alejados de nosotros y no pueden participar físicamente como les gustaría, tenemos que darles esa alegría".