Ziganda: "El equipo no está relajado, nos ha costado mucho tener la salvación en nuestra mano"

El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, analizó esta mañana la situación del equipo antes de la penúltima jornada de Liga para los azules mañana ante el Racing en el Tartiere. El Oviedo estará salvado de forma matemática si vence a los cántabros, que llegan a Asturias ya descendidos. El técnico navarro se centró en el partido y no cree que la victoria ante el Zaragoza (2-4) pueda causar relajación. Estas fueron las palabras de Ziganda en rueda de prensa telemática (los medios mandan las preguntas y luego el club realiza una selección de las mismas).

¿Cómo está el equipo?: "Es una semana más larga y tenemos más tiempo para mentalizarnos y preparar el partido, que tiene mucha importancia. Ganar al Zaragoza fue un paso muy importante para depender de nosotros mismos y no estar pendientes de otros resultados. Si ganamos al Racing nos olvidamos del resto, a ver si somos capaces".

La importancia del encuentro: "Tenemos que demostrar que estamos plenamente concienciados de la importancia del partido y tenemos muchas ganas de jugar y refrendar el partido y la permanencia. Tengo a toda la plantilla disponible, podemos elegir y hay mucha competencia. Se nota en el rendimiento de la plantilla".

Un final de Liga muy duro: "Está siendo durísimo para todo el mundo, jugamos partidos en muy poco tiempo y los que tenemos objetivos muy claros está siendo una carrera agónica. Tenemos la posibilidad de alcanzar nuestra meta el viernes. El fútbol es nuestro trabajo, nos encanta, es un poco disfrutar sufriendo".

¿Teme relajación?: "No. Hemos entrenado muy bien estos dos días y al equipo se le ve metido. Ha costado mucho tener en nuestra mano esto. Nos podremos confundir por otras cosas, pero no por relajación".

¿El equipo está mejor mentalmente o en aspectos del juego?: "De las dos. Una cosa va unida con la otra. Si la mente está bien el equipo competirá de forma difícil y más en este tipo de final de temporada".

¿Se imaginaba una situación tan difícil cuando llegó?: "La situación era complicada y cuando vienes sabes lo que hay y en que números te tienes que mover. Es fútbol y uno puede elegir y no nos hemos arrepentido. Sino fuese difícil no me hubiesen llamado, por eso ha habido tantos cambios este año en la faceta del entrenador".

Planificación de la siguiente temporada: "No estoy muy metido en este mundillo y estoy abstraído. No pienso más allá del Racing y solo planificamos el partido, es lo único que me despista. No sé si estamos todos en la misma parcela o en la misma pantalla. Yo pienso 24 horas en el Racing".

¿Con qué se queda de sus futbolistas?: "El compromiso de todo el mundo con el club y la entereza con la que llevan una situación tan crítica y difícil".

¿Cuánta ilusión le hace planificar una temporada el año que viene?: "Hablamos cuando certifiquemos la permanencia".

Balance de esta etapa: "Acabamos la temporada y hablamos".