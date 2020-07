Ziganda: "Hemos dignificado la competición, hemos dado una buena imagen a pesar de la derrota"

Ziganda ha analizado el extraño final de temporada que le ha tocado vivir al Oviedo tras caer por 2-1 ante el Elche:

Valoración del partido: "Para las alturas que estamos de temporada, de postconfinamiento, jugando cada tres o cuatro días, el calor ha sido aceptable; ha sido encomiable el esfuerzo de los dos equipos; unos con el objetivo muy claro de la clasificación y nosotros el de intentar dar una imagen que corresponda a la entidad que tenemos la fortuna de representar".

Buena imagen: "Interiormente estoy contento, aunque no lo pueda expresar porque hemos perdido, pero los jugadores han hecho un gran esfuerzo. El equipo ha dado una buena cara, es nuestra obligación. Hemos dignificado la competición"

Futuro: "En el futuro todavía no estoy pensando, pero tenemos que ponernos ya".

Positivo de jugadores del Fuenlabrada: "Es una pena con lo bien que se estaba desarrollando todo. Se ha decidido jugar y el equipo ha estado centrado en el partido. Con lo bien que habíamos defendido el fútbol, es una pena".

Valoración de su trayectoria desde que llegó: "La valoración es positiva, muy positiva, estoy contento, soy entrenador y el Oviedo me ha dado la oportunidad de entrenar en una situación complicada. Estoy agradecido por el apoyo que he tenido. Estoy contento, el año ha sido muy duro. Para los que han estado aquí todo el año, durísimo. Controlar las emociones no es fácil. Debemos aprender de este año, que este puede ser un equipo muy duro, pero tenemos que mejorar. Defensivamente estamos bien, pero ofensivamente podemos mejorar".

Situación de tener que jugar ante el Elche, que jugó ante el Fuenlabrada: "Estamos al tanto de lo que nos marquen, tenemos una opinión. Sobre todo, el Elche que estaba implicado. El Elche estaba por la labor de jugar. Estoy hablando de oídas. Lo que tenía entendido es que, si había algún positivo, se confinaba, y la competición continúa. Está claro que el último partido está adulterado".

Futuro de la plantilla: "Hay mucha gente que tiene contrato, eso ya lo sé, y que hay otras renovaciones hay pendientes, se irán tomando las decisiones que haya que tomar. Hemos estado centrados en la permanencia, y ahora tendremos tiempo de sentarnos".