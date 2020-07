Ziganda ya piensa en el Oviedo que viene: "Tenemos que darle un punto más al ataque, no se puede vivir solo de defender"

El entrenador del Oviedo, Cuco Ziganda, concedió esta mañana una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA poco después de que fuese confirmado por el club como el técnico para la temporada que viene. El navarro habló largo y tendido sobre las sensaciones de la salvación, del Oviedo que quiere el año que viene y también sobre nombres propios de la plantilla, como Saúl Berjón. "¿Saúl Berjón, su futuro lo comunicará Arnau", dijo el técnico. Preguntado sobre si él quiere la continuidad del ovetense dijo que "sí, pero no es que yo quiera o no quiera, es una decisión que debe comunicar el club".. Ziganda, además, aseguró estar muy agradecido a la plantilla y también dijo que no se había despedido de ninguno: "Les dije que mi teléfono funciona las 24 horas durante las vacaciones".

Sobre el Oviedo de la temporada que viene dijo que aspira "a formar un buen equipo", pero preguntado sobre un objetivo recalcó que Arnau no le ha pedido el ascenso. En general, y sobre la plantilla que viene, dijo lo siguiente: "Nos gustaría mantener la sensación que damos de bloque compacto y que sabe defender, pero hay que darle un punto más a la fase ofensiva. Tenemos claro que es lo que más nos cuesta y a ver si nos podemos reforzar. No somos el City o el Madrid, ficharemos los jugadores que podamos y nos adaptaremos a ello. No se puede sobrevivir solo a base de defender, de corazón y de garra. Se han visto detalles".

