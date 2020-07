Arnau desgrana el Oviedo que quiere: reestructuración de sueldos, el futuro de Berjón y el objetivo del equipo

El director deportivo del Oviedo, Francesc Arnau, analizó esta mañana en una rueda de prensa telemática las claves de la temporada de los azules que acaba de concluir y también desgranó el equipo azul que quiere formar en la campaña que viene. Además, Arnau confirmó que hay en marcha una reestructuración de los salarios del primer equipo, como adelantó hoy LA NUEVA ESPAÑA, y que Ibra y Champagne no seguirán en el club azul. Tampoco lo harán Lolo, Coris o Alfonso Herrero. Estas fueron las declaraciones de Arnau en una comparecencia de una hora de duración.



Valoración de la temporada: "Montaña rusa de emociones en cuanto a momentos claves para conseguir el objetivo. La montaña empezó cuesta abajo, con un mal inicio de Liga, donde sumamos muy pocos puntos y eso se lastra durante todo el año. La foto inicial que encontré fue un poco de desconexión con el vestuario y la dirección del club y esa fue una de mis prioridades. La plantilla necesita mucho apoyo y eso es lo que intentamos hacer. Cuando llegué en invierno ya se había hablado de muchas bajas y al final no salieron tantos".



Desarrolló: "Con Rozada mejoramos, pero luego no supimos salir de abajo, con varios malos resultados. La expulsión contra el Rayo del entrenador para mí fue muy importante al quedarnos sin el míster. Nos pilló en un momento clave de la temporada. Luego decidimos el cambio con el Cuco y hemos visto que la cosa funcionó. Nos dio orden, jugamos más juntos y el confinamiento creo que nos perjudicó. Hay que entender que nuestro equipo es veterano, y las paradas y las vueltas cuestan más. Los jóvenes han destacado al principio por delante de los veteranos. Por lo menos mantuvimos mucha seguridad y nos basamos en la defensa".



Tramo final con la salvación agónica: "El día del Dépor no estuvimos finos en el aspecto defensivo y además tuvimos bajas importantes, como la de Juanjo, aunque Lucas la cubrió. Tuvimos una victoria muy importante contra el Sporting, además de ganar un derbi. Parecía que podíamos coger una buena dinámica y nos pegamos un tortazo en Numancia, pero seguimos. Después de ese partido se vio lo que habíamos sembrado todos. Y hablo desde Arturo. No hicimos un ERTE y el vestuario se mantuvo unido. Perdimos en Cádiz y el partido de Las Palmas era a cara o cruz y salió bien. Agradezco a todos los estamentos del club porque todo sumó".

La Romareda: "El partido de Zaragoza fue el partido del año y salió todo perfecto y luego rematamos contra el Racing. Desde que llegó Cuco estaríamos líderes y solo nos dio para salvarnos en la penúltima jornada. Es muy difícil sumar en la categoría".



El mercado de invierno: "Nuestra foto inicial cuando llegamos era de un salario mínimo. Había unas carencias y la más importante era firmar un pivote: esa era mi prioridad absoluta porque no existía ese perfil. Nos fijamos en Luismi y también gracias a la ayuda del Valladolid pudimos hacerla. Luego apareció Lunin, que necesitaba jugar. También tuvimos que reestructurar el filial y adecuar salarios sin perder el nivel competitivo y también quiero alabar el trabajo en el Vetusta. Luego vinieron Grippo y Coris, que han podido aportar".

Sobrevivir: "Cuando entré el objetivo era la permanencia y fichamos jugadores de rendimiento inmediato porque había que salvar el año como fuera. En paralelo hemos ido trabajando en la dirección deportiva y adquirimos un sistema de almacén de archivo de informes que nos permite trabajar mucho más rápido. Empezamos a ver partidos fuera y agradezco el trabajo del club, porque eso tiene un coste".

Cambios en el Vetusta: "Hemos hecho cambios en cantera, la hemos integrado en dirección deportiva, con Roberto asumiendo el día a día y reorganizarla. El esfuerzo económico del club con la cantera es muy grande. Tenemos un filial en Segunda B y el presupuesto es grande y es una apuesta muy clara. La idea del filial ha cambiado, cuando llegué había 7 jugadores mayores de sub-23 y esa línea no se seguirá más. Puede haber alguno, pero buscamos jóvenes con proyección. Hemos invertido en chavales que están en la edad juvenil".

Ziganda: "Cuando acabé la temporada lo primero fue hablar con el míster, que vino cobrando muy poco. Hablé con él y dijo que se quedaba y para nosotros es una buena noticia, porque tenía una cláusula de salida. Hemos empezado ya a hablar y a planificar el año que viene".

Futuro de los jugadores: "He hablado con todos los jugadores y todos saben lo que va a pasar con ellos".

Mercado de fichajes: "Va a ser un mercado atípico. No sabemos exactamente el salario liga que vamos a tener porque los ingresos serán variantes. Los presupuestos de los equipos van a bajar y vamos a tener muy poco margen para movernos. Será un mercado muy cambiante y estoy un poco a la expectativa de como va a funcionar. Será un mercado austero, de muchos intercambios y con salarios más bajos. Previendo esto y hablándolo con la propiedad hay que entender que podemos revertir la situación. Hemos hecho ampliaciones de capital y una normativa de la Liga nos afecta, ya que te condiciona la cantidad al 25% de la cifra de negocio".

Reestructuración: "Tenemos que reestructurar la situación, en cuanto a salidas y a contratos, para luego poder firmar y hacer un equipo competitivo. Todo esto viene muy influenciado por el tema covid y nos tenemos que adaptar".

¿Qué perfil se busca?: "Vamos a intentar velocidad en algunos puestos, porque creo que somos un poco lentos comparado con otros. No sabría decirte el número. Además, ha cambiado la normativa de los cinco cambios y me da que necesitaremos más".

Un límite salarial parecido: "Mantener el mismo salario Liga y no quitar ni un solo nivel competitivo. La idea es tener el mismo salario Liga, pero tenemos que hablar de muchas cosas".

Pesos pesados: "He estado hablando con Nereo y con Ibra y no siguen. Con Sebas Coris lo mismo. Tengo una conversación pendiente con Saúl y Christian, se les ofrecerá renovar y a ver si llegamos a un acuerdo con las cartas encima de la mesa. Son gente importante".

Los cedidos: "Los cedidos pertenecen a equipos y tenemos que esperar la decisión. Luismi si podemos lo haremos y Lunin a ver que dicen en Madrid. Ortuño es más delicado porque depende del Albacete".

Lolo y Alfonso: "A Lolo y a Alfonso les hemos comunicado que no seguirán".

El objetivo del equipo: "El objetivo es el camino de llegar a algún sitio. Tenemos que pelear y hay una pole hasta el mes de marzo, que será donde podremos pelear para ir a un sitio o a otro. Mi objetivo es realizar un equipo competitivo. A ver si en el mes de marzo podemos luchar por algo bonito y no tener el sufrimiento de este año. Si seguimos con esta dinámica de trabajo y humildad se consiguen buenas cosas. Hemos sido líderes con Ziganda y no nos dábamos cuenta".

Jugadores del filial: "Obeng va a tener ficha del primer equipo y Riki y Viti van a empezar a hacer la pretemporada. Sobre los Mier tengo que hablar con ellos, porque es una situación particular. La situación de Steven hay que valorarla, en principio no va a tener sitio en el primer equipo".

Borja Sánchez: "Con Borja tenemos una conversación pendiente. Tenemos que valorar su futuro en su contrato, pero en más cosas y estoy obsesionado con ello. Tenemos que conseguir que su juego dé trabajo. Tenemos que trabajar mucho, es un futbolista joven y tiene que hacer un cambio".

Edu Cortina y Diegui: "Hablé con Edu Cortina y sabe su futuro. Tiene un año de contrato y buscaremos que pueda jugar en otro equipo. La de Diegui y Javi valoraremos la situación".

Reestructuración: "Si por ejemplo antes gastábamos mucho en un delantero ahora no será así. La restructuración no solo era en salarios del primer equipo, también en el filial".

Su situación personal: "Mi llegada aquí fue una ilusión grande porque llevaba mucho sin trabajar. Fue un reto porque en la confianza de Arturo viene mucho más que lo profesional. El otro día hablé con un colega director deportivo y me dijo que no éramos conscientes de lo que habíamos hecho. Tenemos que recordar esta temporada como un reto de superación. Todos hemos aprendido de esta situación y así me lo tomó. Yo siempre pienso a largo plazo y nunca he dejado de trabajar pensando en la temporada si estábamos salvado. La propiedad me escucha y en la mayoría de las veces me hacen caso. También el consejo. Tenemos que sentar unas buenas bases para el futuro y todos unidos y aportando podamos conseguir un gran objetivo. Me siento muy arropado por todos, trato con la propiedad con Federico y con Arturo directamente. César también me echa una mano y lo mismo con el consejo, que son mis jefes y les tengo que reportar porque la responsabilidad es de ellos. Yo no tengo el mando de nada, tengo mis jefes y me escuchan. Les agradezco la libertad que me dan para trabajar"

Fichajes: "Es un mercado distinto, de momento no hay planteado ningún fichaje y estamos hablando. El teléfono no para de sonar y hay muchos ofrecimientos. Tenemos que ver como se ordena el mercado para luego poder actuar"