Berjón y Christian siguen a la espera

El Oviedo continua inmerso en la restructuración de los contratos de la primera plantilla con varias operaciones por desatascar. Dos de las que más urgen son el futuro de Christian Fernández y de Saúl Berjón, que encaran una semana decisiva para su posible continuidad en el club azul tras finalizar contrato. El Oviedo, ayer, todavía no había trasladado la oferta de renovación a ninguno de ellos, que será a la baja, con un salario inferior al que percibían hasta ahora. La entidad carbayona espera asegurar su participación la campaña que viene y considera a Christian y a Saúl, ambos capitanes, jugadores importantes y con peso en el vestuario. Paralelamente, el club azul también tiene pendiente de tratar los casos de Diegui Johannesson y Javi Fernández, ambos propiedad del Oviedo, pero a préstamo en el Cartagena y en el filial del Villarreal, respectivamente.

La continuidad de Diegui se da prácticamente por descartada en el Oviedo y una de las posibilidades es que el canterano siga una temporada más en el Cartagena, donde consiguió el ascenso como titular indiscutible. El caso de Javi Fernández, que casi no tuvo participación con el Oviedo, tendrá que ser estudiado y se valorará según la situación de la plantilla. Fichar un central no es una prioridad acuciante para el Oviedo, aunque no se descarte la llegada de un defensor y ahí entraría la candidatura de Javi. El club, además del joven defensa, tiene a Grippo, a Carlos y a Arribas.