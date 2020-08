El Oviedo pugna por Luis Muñoz, al que el Málaga ofrece la renovación

El Oviedo pugna para fichar al mediocentro malagueño de 23 años Luis Muñoz, que la pasada temporada jugó en el Málaga y ahora ha finalizado contrato y está a la espera de resolver su futuro, aunque cuenta con una oferta de renovación del club andaluz. El Oviedo ha presentado una oferta en las últimas horas que tienta al jugador, mientras siguen las negociaciones con el Málaga.



Tanto el Málaga como el propio jugador ya han explicado públicamente las ganas que existen en ambas partes de que Luis siga vistiendo de blanquiazul el próximo curso, pero de momento esa renovación no llega. Muñoz ha jugado hasta esta temporada con ficha de filial, pero debido a su edad para el próximo curso debe tener ya dorsal profesional. El problema con el que cuenta el club de no poder inscribir aún a jugadores que vengan cobrando más del mínimo complica su continuidad en Málaga, y equipos como el Oviedo están al acecho para hacerse con su propiedad -ese mismo problema ya existió con Álex Mula e Iván Rodríguez el pasado verano-.





La dirección deportiva, con Manolo Gaspar a la cabeza, ya le ha trasladado al jugador una propuesta de renovación para que siga de blanquiazul, siempre y cuando el club resuelva sus problemas y pueda ser inscrito, pero equipos como el Real Oviedo, que cuenta con el exblanquiazul Francesc Arnau como director deportivo, intentan convencerle para que acepte su oferta y ponga rumbo al cuadro carbayón. Eso sí, no es el único equipo interesado en hacerse con sus servicios.



Así las cosas, los días pasan y de momento Luis Muñoz no tiene definido su futuro. Aunque la decisión final no se dilatará demasiado en el tiempo, por el bien del jugador y del club, que deberá buscar un recambio de garantías si decide marcharse. En las oficinas de Martiricos no dejan de trabajar y ya tienen atados a Alberto Escassi (central y mediocentro) y a Cristian Rodríguez (centrocampista) para reforzar la plantilla ante su posible salida y la de Keidi Bare al Espanyol.