Arnau: "La vuelta de Luismi la veo muy difícil y espero que Berjón y Christian sigan"

El director deportivo del Oviedo, Francesc Arnau, valoró esta mañana el mercado de fichajes tras presentar al portero Joan Femenías, la primera incorporación del curso. Arnau dijo que espera llegar a un acuerdo para la continuidad de Berjón y Christian. Estas fueron las palabras del director deportivo azul

¿Segurián Christian y Saúl?: "Estamos hablando, no me gusta hablar de probabilidades. Son dos jugadores importantes a nivel deportivo y espero que podamos llegar a un acuerdo".

Situación del mercado: "Está parado, pero se irá activando. No somos un club potente para ir a comprar jugadores y nos está influyendo mucho que hay equipos que todavía están compitiendo. Además, a nivel de límite salarial tenemos incógnitas, por los ingresos de abonos y taquillas. Es una situación nueva para nosotros y no podemos ponernos nerviosos".

La restructuración de los contratos: "Llevo tiempo haciéndola y vamos por buen camino. Espero que vaya cuadrando, aunque falta la parte de la primera plantilla. Gran cantidad de trabajo se ha hecho".

Negociaciones para renovar a Borja: "Siempre estamos hablando con él, es una situación peculiar y tenemos que darnos más tiempo. Borja tiene que estar centrado, demostrar su calidad e intentar ser más regular".

Continuidad de Luismi: "Siempre ha sido una esperanza, pero el mercado nos va a dirigir. No es. A día de hoy, lo veo muy difícil, porque hay equipos con más poderío que le pueden ofrecer unas condiciones a las que no podemos llegar".

¿Cuántos fichajes prevé?: "No me gusta hablar de cantidades, habrá bastantes operaciones entre entradas y salidas. Buscar acomodo es una parte difícil del mercado y además tenemos un hándicap de un mercado inestable, el de Segunda B, ya que los equipos no saben cuándo empezarán, pero cuesta decidirse. un mercado movido en las últimas semanas, con jugadores sobrantes de equipos que se tendrán que colocar".