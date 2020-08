Femenías: "De pequeño sueñas con vestir la camiseta de un club como el Oviedo"

El Oviedo presentó esta mañana en la sala de prensa del Tartiere a su primer fichaje: el meta de 23 años Joan Femenías, que llega procedente del Fuenlabrada. Acompañado de Arnau, el mallorquín no tendrá vacaciones y se incorporará de inmediato a los entrenamientos tras haber estado en el centro del huracán del "caso Fuenlabrada". "Cuando supe el interés del Oviedo lo tuve muy claro y no dudé. Cuando uno es pequeño sueña con vestir una camiseta de un club con la historia como el Oviedo. Cuando hablé con Arnau me transmitió confianza", dijo el meta.

Sobre lo vivido en el Fuenlabrada tras los positivos en el club madrileño dijo que "fue una experiencia en la que pasamos, ahora estoy centrado en empezar esta tarde en el Oviedo y sumar en el día a día. Estoy convencido que será un buen año para todos". Femenías se define como "un portero rápido, valiente, con buen juego de pies. Me gusta mucho el trabajo en el día a día y levantarme para ir a entrenar".