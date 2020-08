Ziganda: "Quiero que vengan dos delanteros"

El Cuco Ziganda, entrenador del Oviedo, valoró esta mañana la situación del equipo en el inicio de la pretemporada antes del segundo entrenamiento de la semana. El equipo azul registró ayer dos positivos en la plantilla en covid-19, uno de ellos el central Carlos Hernández. Ziganda dijo que la prioridad para los fichajes vuelve a ser un pivote y también recalcó que quiere "dos delanteros". Estas fueron las palabras del navarro.

¿Cómo valora la vuelta al trabajo?: "Fue una primera toma de contacto. Los entrenamientos son de manera individual y tiene su punto positivo porque va a ser más progresivo. La vuelta no será tan agresiva y nos adaptaremos sin problemas. Tenemos tres o cuatro días para entrenar de esta manera".

¿Los positivos en la plantilla afectan a la dinámica?: "Sabemos que podía ocurrir, está pasando en otros equipos y en la sociedad. Es un tema de azar por mucho cuidado que se tenga, cualquier familiar, cualquier contacto€Nadie está libre. Hemos tenido una pequeña desgracia, pero son jugadores jóvenes, fuertes, y lo antes posible se recuperarán. El año es largo, tienen tiempo, y solos será un pequeño retraso".

¿Cómo afecta la situación sanitaria al fútbol?: "Tenemos que ser conscientes de donde estamos metidos. Estamos en medio de un problema sanitario global y debemos ser cuidadosos. Los que trabajamos y vivimos del mundo del fútbol queremos tener esto vivo, porque es nuestra profesión y nos interesa y también a la afición. Hay que salvaguardar este mundo y nos tenemos que adaptar a los esfuerzos. Tendremos que vivir con mucha responsabilidad, ser cuidadosos en el día a día. Respecto al fútbol, el mercado se mueve menos y bajará, todo el mundo se tendrá que adaptar. Lo prioritario es la salud, y lo siguiente salvaguardar la industria del fútbol. Tenemos que asumir lo que hay. Fichajes tardíos, renovaciones tardías, Ligas sin acabar€Son pegas, pero nos adaptaremos. Estamos preparados y sin ninguna excusa."

¿Le preocupa no tener apenas fichajes?: "Evidentemente me gustaría tener ya la plantilla cerrada, pero es muy difícil. Queremos que vengan dos delanteros, algún pivote más€Pero si no estamos convencidos preferimos esperar. Podíamos haber traído ya, pero queremos jugadores que nos convenzan. Si hay que esperar, se espera. Vamos a llegar bien al primer partido de Liga bien".

¿De todas las posiciones en las que se esperan refuerzos, cuál le gustaría que se resolviera antes?: "Pivote".