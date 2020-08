Luis Muñoz elige el Málaga y se aleja del Oviedo

Luis Muñoz se aleja del Oviedo. El pivote del Málaga, al que los azules presentaron una sugerente oferta para convertirse en centrocampista del equipo de Ziganda, ha elegido seguir en el club andaluz y si las restricciones económicas impuestas por la Liga no se oponen renovará con el Málaga.

Fue la abuela del jugador la que, a través de las redes sociales, anunció la continuidad del futbolista en el Málaga. Lo hizo, según escribió ella misma en su cuenta de Twitter, después de hablar con su hijo y con su nieto. "Está ultimando detalles para quedarse", comentaba Mari Carmen Sánchez. El centrocampista lo confirmó después en su cuenta personal con un mensaje en el que aparecían varios relojes sobre una foto suya con la camiseta del Málaga.

El andaluz jugó la pasada temporada con ficha del filial al ser sub-23, algo que no podrá hacer la próxima temporada. La delicada situación económica del Málaga, que no puede fichar a ningún futbolista a no ser que sea por el salario mínimo, hacía difícil su continuidad.

Dani Barrio, a La Rosaleda. El Málaga anunció ayer tres fichajes procedentes del Numancia: el asturiano Dani Barrio, Calero y Escassi. El meta vivirá su segundo año en Segunda.