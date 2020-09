El Oviedo incentiva a sus aficionados para que continúen siendo abonados

El Oviedo ha puesto en marcha una campaña de abonados compleja y en la que se tienen en cuenta casi todas las circunstancias que se pueden dar en una temporada que empieza con los campos cerrados al público. Una campaña en la que, los que fueron abonados el pasado curso, podrán renovar su carné sin tener que pagar nada. Solo tendrán que hacerlo si quieren seguir acudiendo al campo una vez que se hayan disputado seis partidos con público.

Para que sea más sencillo, el Oviedo ha dado dos opciones a sus aficionados. Por un lado, les da la oportunidad de hacerse el que llaman "abono base" y que, para los que vayan a renovar, no supone hacer ningún desembolso económico, salvo que en su día decidieran canjear el dinero correspondiente a los seis partidos de liga que se jugaron a puerta cerrada en el Tartiere la pasada temporada por productos de la tienda del club. El resto de los que renueven no tendrán que pagar y tendrán derecho a ver los seis primeros partidos que se jueguen con público. Los que se acojan a esta fórmula deberán indicar al club si van a querer ver el resto de partidos, en el caso de que se disputen más de seis a puerta abierta. El precio que pagarán por estos partidos se determinará en función de lo que costaba el abono de cada cual el pasado curso. Los nuevos socios que se quieran hacer uno de estos abonos base tendrán que pagar el 28.5% del precio que se estableció en la temporada 2019-20. También en este caso tendrán que indicar si quieren que se les cobre en el caso de que hubiera más de seis partidos con público.

La otra opción que da el club azul es la de hacerse un "abono completo". El que se acoja a esta posibilidad pagará el carné completo, pero se le descontará el 28.5% de los seis partidos a los que no pudieron asistir. Evidentemente, en este caso tendrán derecho a ir a todos los partidos que se jueguen con público. Los nuevos abonados que quieran hacerse un abono completo del Oviedo pagarán el 100% del precio, siempre con la referencia de lo que valía el año pasado. En el caso de que no volviera el fútbol con público no se reembolsaría el dinero en ninguno de los dos tipos de abono al ser considerado caso de fuerza mayor.

El Oviedo ha querido incentivar este abono completo con ventajas muy atractivas para los oviedistas. Una de ellas es la de regalarle el abono de la próxima temporada en el caso de que se ascienda a Primera División. Si no lo logran, lo que tienen garantizado los que tienen este tipo de abono es que el precio será el mismo de la temporada 2019-20. Además, los que se hagan el abono completo tendrán gratis la primera o la segunda camiseta del equipo (en el caso de que el precio de su abono sea de 275 o más euros, sin contar con el descuento del 28.5%), una bandera conmemorativa, un descuento del 20% en las tiendas oficiales del club (en el caso de abono base el descuento es del 10%) y también podrán entrar gratis tanto a los partidos del play-off de ascenso, en el caso de que el Oviedo los disputara, como a los de la Copa del Rey, en ambos casos siempre y cuando las autoridades permitan que haya fútbol con público.

El club también ha establecido la manera en la que determinarán qué aficionados podrán acudir al campo en caso de que haya restricciones en el aforo. En primer lugar, los seis partidos que van a cuenta de los que se perdieron de la pasada campaña comenzarán a contabilizarse en el momento en el que el porcentaje de aforo permita entrar a todos los que tengan el abono base. A partir de ahí, los primeros que tendrán derecho a entrar serán los que tengan el abono completo, después los que tengan el abono base y vayan a seguir pagando si hay más de seis partidos y, por último, los que tienen abono base solo para los seis partidos del pasado curso. El siguiente criterio será la fecha en la que se abonaron.