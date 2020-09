Leschuk pisa fuerte en el Oviedo: "Vamos a pelear por ascender"

El Oviedo presentó esta mañana en la sala de prensa del Tartiere en una rueda de prensa telemática a Gustavo Blanco Leschuk, el nuevo delantero azul que viene para sustituir a Ortuño. El argentino, de 28 años, llega cedido del Antalyaspor turco con una opción de compra obligatoria por el Oviedo en el caso de que haya ascenso a Primera. "Ojalá tengamos que pagarla", dijo Arnau, maestro de ceremonias en la presentación. Estas fueron las palabras de Blanco Leschuk.

¿Por qué el Oviedo?: "Fue una decisión familiar. Tenía varias ofertas. En España pasé dos años y me sentí muy cómodo y feliz. Se dio la oportunidad de volver y no lo pensé. Elegimos un buen país, un buen club y sobre todo he encontrado muy buena gente en Oviedo".

Objetivos personales: "Lo que espero es hacer las cosas bien y mejorar futbolísticamente. Necesito jugar. Estoy en un club muy lindo, con mucha historia. Desde el primer momento que llegué la gente me ha hecho sentir muy feliz. Me propongo superar los nueve goles que conseguí con el Málaga, pero lo importante es que el equipo vaya sumando, no importa que yo los haga u otro compañero".

Objetivo del equipo: "Lo importante es ganar los puntos. Vengo a ayudar a un equipo formado, vamos a hacer una buena campaña y si dios quiere vamos a pelear por ascender".

Referencias: "Siempre tuve las mejores referencias. Hace 4 años conocí a un amigo español que vivía aquí, el siempre me decía que viniese aquí. Desde ese día tuve buenas referencias y también conocía al club. Estoy bien físicamente. Me falta hablar con mis compañeros y con el míster. Estoy bien por haber entrenado"

¿Tuvo ofertas mejores que la del Oviedo?: "En lo económico he perdido dinero, pero es decisión mía y de mi familia. El dinero no hace la felicidad. Me toca trabajar, escuchar al míster y hacer las cosas bien para jugar".