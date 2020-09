El último ensayo del Cuco: este es el posible once del Oviedo ante el Espanyol

El último ensayo del Cuco: este es el posible once del Oviedo ante el Espanyol

El Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón por última vez antes de jugar mañana ante el Espanyol en el Tartiere (18.15 horas). Fue el último ensayo del Cuco antes de la esperada cita ante el conjunto más potente de la categoría. Y hay contratiempos inesperados que se unen a la ausencia de Leschuk por sobrepasar el límite salarial. El nuevo revés es la baja de Mossa, titular en el lateral izquierdo en los dos primeros partidos, que se retiró del entrenamiento por molestias y no ha sido incluido en la convocatoria. Su sitio en el once, según el ensayo de Ziganda, sería para Lucas. El técnico del Oviedo ensayó esta mañana el teórico once titular con el mismo esquema de los dos últimos encuentros y la única novedad fue la del canterano azul como lateral izquierdo, a pierna cambiada. Christian, el otro posible recambio, se empleó como central, el sitio en el que lleva jugando toda la pretemporada.

Femenías; Nieto, Arribas, Grippo, Lucas; Edgar, Tejera, Borja Sánchez, Viti; Javi Mier y Obeng fueron los que formaron en el teórico once titular esta mañana. Aunque la alineación tiene un matiz. Sangalli no completó la última parte del entrenamiento, aunque sí entró en la convocatoria. Lo previsto es que el donostiarra parta como titula por Viti, que además sufrió un pequeño esguince en Miranda, aunque finalmente podrá jugar mañana.

Tras el entrenamiento el club facilitó la convocatoria para el partido, con Aburjania en la misma. La lista es la siguiente:Femenías, Grippo, Arribas, Edgar, Aburjania, Carlos Hdez, Johannesson, Sangalli, Borja Sánchez, Mujica, Juanjo Nieto, Brazâo, Jimmy, Nahuel, Obeng, Viti, Bolaño, Cedric, Tejera, Riki, Lucas, Javi Mier y Javi Cueto.