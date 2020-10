Ziganda, sobre un último fichaje: "Si viene alguien que sea para mejorar, no para completar la plantilla"

El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, analizó hoy la situación del equipo antes del entrenamiento y fue preguntado sobre el fin de mercado de los azules. Faltan cuatro días para hacer fichajes y el Oviedo, que todavía no ha inscrito a Leschuk por sobrepasar el límite salarial, tiene muy complicado firmar nuevos futbolistas si no hay salidas.

El Cuco, que ya hace días dio por cerrada la plantilla, valoró la posibilidad de buscar una pieza más. Y fue muy claro. Preguntado sobre qué posición reforzaría si viniese un fichaje respondió lo siguiente. "No lo sé. Pero sí viniese un fichaje tendría que ser alguien que mejorase la calidad de la plantilla y que no tuviésemos dudas. No alguien que viniese a completar (la plantilla)