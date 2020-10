Nueva pólvora para Albacete

Pólvora en busca de la reacción. Más potencia. Al Oviedo de las buenas sensaciones y escasos resultados le queda la asignatura pendiente del gol. La competición aún se despereza y no hay conclusiones definitivas pero los resultados siempre son una urgencia. De ahí que Ziganda haya analizado las piezas esta semana y ha llegado a la conclusión más sencilla: si quiere más mordiente, cambio en los nombres. Si lo ensayado esta semana en el búnker de El Requexón se plasma sobre el césped, el Oviedo presentará hoy (18.15 horas, televisado por Movistar LaLiga) un ataque remozado en el que Borja Sánchez actuará como media punta, flanqueado por dos novedades importantes: Sangalli y Nahuel, en los costados. La reforma podría ser más amplia siempre que la burocracia no se dilate más y permita la Liga la participación de Gustavo Blanco Leschuk en la competición. Si el Oviedo recibe luz verde de la patronal, el Tiburón partirá de inicio.

Las horas previas se consumirán con un ojo puesto en los despachos de la Liga, Para Ziganda, el cambio es sustancial entre poder contar con Leschuk o no. Ya no solo por su capacidad anotadora, que tampoco es su punto más fuerte, sino por la labor que debe hacer por el equipo. Es de esos arietes capaz de convertir un pelotazo en una opción seria cerca de la meta rival. Si la ficha no llegara a tiempo, Obeng está preparado para otra reválida. Tratará de demostrar que su buen momento al final de la temporada pasada no es algo fugaz. Que sigue teniendo colmillo a pesar de ese inicio de campaña inofensivo.

En el resto de líneas se esperan pocos cambios. La principal duda reside en el lateral izquierdo, con Mossa y Lucas pugnando por la posición. La irrupción del canterano a pierna cambiada le presenta como alternativa más que sólida. Pero Mossa, ya sin molestias, mantiene el estatus de primera opción para Ziganda.

Otro foco de interés se posa sobre Borja Sánchez. El ovetense se está mostrando en una versión tan poco continua como la del equipo. Apenas detalles, insuficiente para un equipo que se ha mostrado ordenado y trabajador, pero carente de alguien que se salte las normas. Ese es el rol de Borja, el de ofrecer cosas diferentes. Hoy le tocará hacer de media punta ya que Javi Mier, titular en las tres primeras jornadas, se encuentra aislado al estar en contacto directo con un positivo en Covid. Debe guardar cuarentena.

Regresa el ovetense a un estadio con buen recuerdo, donde el año pasado anotó un golazo que le dio una victoria básica a los azules y lo hará, previsiblemente, desde la media punta, allí donde se siente más cómodo y desde donde pude repartir su fútbol con visión panorámica, no encerrado en las limitaciones de una banda.

Con las novedades comentadas, los azules podrían jugar hoy con Femenías; Nieto, Grippo, Arribas, Mossa; Edgar, Tejera; Sangalli, Borja, Nahuel; y Blanco Leschuk (u Obeng si la ficha no está a tiempo). Completan la lista de 24 jugadores (uno debe ser descartado): Brazao, Lucas, Johannesson, Carlos Hernández, Christian, Jimmy, Aburjania, Riki, Viti, Cedric, Mujica y Javi Cueto.

El Albacete, por su parte, ha empezado la temporada con mal pie. Peor, imposible. No es una plantilla endeble, pero sus resultados le dan la espalda, con tres derrotas en los tres primeros encuentros. El fútbol, elemento cortoplacista, hace que el choque de esta tarde suponga subir el tono en el Belmonte.