Arnau: "Queremos una temporada tranquila e incluso pelear por algo más"

Tras el final del mercado de fichajes, Francesc Arnau, director deportivo del Oviedo, ha analizado en una extensa intervención ante los medios los detalles de las negociaciones y ha hecho balance de lo que espera esta temporada.

El análisis del mercado.

"Nos encontramos con una situación complicada de mercado, en la que nuestros jugadores podían tener un mercado aceptable, como Javi Fernández y Cortina, a los que quiero agradecer la predisposición para aceptar la situación, Sobre todo a Edu Cortina".

Berjón y Bárcenas.

"No le pudimos convencer. En el tema de Saúl siempre me dio la impresión de que podíamos haber hecho algo más, tanto de una parte como de la otra. El tema de Yoel Bárcenas fue distinto. Una decisión de mercado equivocada del propio Yoel que le lleva a firmar por un club a última hora. Llegamos a tener un acuerdo con Cancún, pero no fuimos capaces de convencer al jugador"

"Con Bárcenas intentamos hacer un año más de cesión, pero quería quedar liberado de México. No llegamos a un acuerdo con Yoel y con sus agentes. El cambio de agente trajo dificultad a la operación. No fuimos capaces de convencerlo y los motivos de por qué no aceptó los tiene que responder él".

Los fichajes.

"Apostamos por dos jóvenes porteros con proyección, tanto Femenías como Brazao. En el centro del campo tenemos a Aburjania, que tiene que adaptarse. Ha hecho un esfuerzo y el lunes, tras el derbi, estará aquí. En los extremos intentamos hacer a Yoel Bárcenas y ahora tenemos a Nahuel. Creemos que el bajón que tuvo en su carrera lo podemos solventar. También viene Cedric, que es un jugador de futuro y viene con hambre. Arriba queríamos firmar varios delanteros, y llegó Mujica. A última hora, en un esfuerzo económico, fichamos a Gustavo Blanco, que es un 9 contrastado y nos dará goles y asistencias. Hay seis cesiones y el año pasado había 4. Dos de ellas tienen opción de compra. También quiero hacer mención a los canteranos, hemos apostado por gente del Vetusta, como Riki, Viti o Javi Mier. Es una apuesta clara del club. La plantilla está equilibrada, con veteranía y juventud, y gente de la casa que puede ser importante. La plantilla es más larga que el año pasado, con 24 fichas, con alguno que pueda entrar del filial".

Las últimas horas del mercado.

"Con Diegui nos hemos encontrado dificultades para salida, y valoramos hasta última hora la posibilidad de un último fichaje que fuese titular, en la línea que dijo el Cuco. Respecto a Diegui, decidimos que se quede, también con el ánimo de tener una plantilla larga, ya que además Lucas está probando de lateral izquierdo".

El objetivo.

"El objetivo nos lo tenemos que ganar en el día a día. Sabemos cómo es la Segunda, si queremos pelear por algo grande tenemos que demostrarlo. Hay que salir a competir cada partido, como estamos haciendo, y tener ambición. Más adelante".

La plantilla.

"Ha habido jugadores con algún ofrecimiento, pero no una oferta oficial. Ha habido conversaciones con agentes, como Carlos Hernández, aunque decidimos que se quedase".

La tardanza en la inscripción de Leschuk.

"Son temas de burocracia. Hubo una ampliación de capital que lleva su tiempo. No pudo estar en un partido, pero sí el otro día, aunque por circunstancias no pudo jugar".

La poca participación de Cedric y Mujica.

"Están dentro de la plantilla y el entrenador elige a los que mejor ve. No hay etiquetas para los futbolistas. El entrenador, en base a los entrenamientos, empieza a hacer un equipo y eso es gestión de grupo. En ese aspecto está toda la temporada para ver rendimientos y es el míster el que decide".

Límite salarial

"Hemos funcionado en base a presupuestos y la Liga ha permitido tenerlo en base al año pasado, independientemente del dinero que ha entrado. Han aumentado los ingresos por publicidad y también hicimos una ampliación de capital".

Derbi.

"Espero que el equipo salga a competir como ha hecho hasta ahora. Los resultados acabarán llegando. La ciudad se para para saber quién va a ganar el próximo domingo. Aunque el Sporting esté por delante, en los derbis no importa. Todos empezamos con tabla rasa y desde cero. Tengo confianza en este equipo y aunque el Sporting esté líder estoy convencido de que le vamos a plantar cara y vamos a ganar".

¿La irrupción de Lucas de lateral izquierdo influye para no firmar a otro?

"Ha influido. No hemos encontrado un lateral izquierdo y decidimos apostar por lo que tenemos. Tenemos los ocho defensas y a Lucas haciendo un gran papel".

¿Satisfecho con la plantilla?

"Mi nivel de satisfacción es óptimo y ahora toca apoyar a la plantilla y al cuerpo técnico. Sobre todo al Cuco, que es el capitán de la nave y tiene mi apoyo al 100%. Queremos afrontar una temporada tranquila e incluso pelear por algo más"