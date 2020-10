Ziganda: "Me gustaría tener más puntos, pero la clasificación no tiene influencia en el derbi"

I. C.

Ziganda. I. C.

José Ángel Ziganda ha dirigido esta mañana una nueva sesión en El Requexón y, al término de la misma, ha atendido a los medios para analizar todo lo que precede al derbi asturiano.

Cómo llega el equipo.

"Estamos bien, entrenamos muy duro y somos conscientes del partido que hay. Estamos lo suficientemente motivados para ganar".

"Será igualado. Ellos llegan en una gran dinámica, están perfectos defensivamente. Y están teniendo efectividad, sobre todo con su delantero. Sacan todos los partidos adelante. Llegarán con confianza alta pero nuestro trabajo es hacer un partido difícil para ellos y que ganen nuestras fortalezas. Es un partido que debemos saber pelearlo y jugarlo".

Las opciones de cada uno.

"La clasificación no tiene tanta influencia, se demuestra todos los años. A mí me gustaría llegar con más puntos y en otra dinámica de resultados. Es un partido que despierta pasiones, es intenso por la cercanía de las ciudades, en toda la región se vive. Somos conscientes de todo eso".

Sin público.

"El de casa sale perjudicado sin afición. En el último derbi faltó su afición e hicimos un gran partido. Ahora jugaremos sin nuestra gente, nos falta ese empuje. Salimos perjudicados, pero lo llevamos con normalidad".

Blanco Leschuk.

"Está mejorando, ya ha entrenado un par de semanas con nosotros. Somos conscientes del periodo de integración de cualquier jugador para llegar a su mejor forma física y táctica. Creo que está en condiciones de participar y ayudar al equipo".

"Me planteo que juegue de inicio, pero tenemos otras posibilidades para jugar de segundo delantero. Todavía no lo tenemos claro. Porque no sabemos si podemos contar con Borja, a Javi Mier sí".

Borja.

"Valoraría que estuviera en el once si puede jugar, hay que ver cómo llega si lo hace. Y en qué condiciones. Encerrarte una semana en casa no es lo ideal para preparar un partido. Si hubiese entrenado, jugaría; ahora es duda. Si entra en la lista, seguro que puede participar".

Las bajas.

"Tenemos plantilla, aunque juegan los que vemos mejor preparados. Pero en la pretemporada todos han tenido buen nivel y vamos a confiar en ellos. Necesitamos a todos preparados. Es una oportunidad para otros jugadores".

El mercado.

"Teniendo posibilidad de fichas libres, si era una oportunidad que nos diera un plus, sería bienvenido porque ayudaría. No se ha dado, y solo para completar es mejor quedarnos como estamos".

La plantilla.

"Mi nivel es satisfactorio, como Arnau".

Normalidad en relaciones.

"Me parece muy bien. No sé exactamente por qué se habían roto pero es un buen momento y un buen ejemplo. Que haya rivalidad, derbi, el orgullo de ver quién es el mejor, es bonito y sano. Le da picante al deporte. Llevarlo a temas extradeportivos, disputas más graves, no es bueno como ejemplo para la sociedad y más en estos tiempos duros que estamos viviendo".