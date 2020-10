Ziganda: "Seguimos necesitando puntos"

El Oviedo logró en el derbi una victoria tranquilizante y especial pero el ritmo no se detiene. José Ángel Ziganda atendió esta mañana a los medios de comunicación tras la sesión celebrada en El Requexón, la penúltima antes del duelo del domingo (20.30 horas) ante el Girona en Montilivi. "Sabemos qué partido toca y qué semanas tan exigentes nos esperan. Seguimos necesitando puntos. Es verdad que las sensaciones no han sido malas pero hay que confirmarlas en puntos", indicó el entrenador azul.

Ziganda, que confirmó que solo cuenta con la ausencia de Rodri para el duelo en tierras catalanas, aseguró que "estamos viendo que la paciencia de algunos se agota en la quinta jornada (en alusión a los despidos de Juanfran en el Lugo y Alcaraz en el Albacete) pero todos estamos expuestos a ello. Hay que ganar cuento antes para quitarnos esa pequeña losa. El fútbol es un examen final cada semana. Hay que tener la cabeza fría".

Además, Ziganda habló del triunfo ante el Sporting y del papel de Nahuel: "No fue el partido más brillante pero sí el más completo. De Nahuel me gusta su actitud. No es normal que pongamos a jugar a alguien a los tres días de venir y con él lo hicimos en Miranda. Ha venido con ganas y a mostrar su mejor temporada como profesional".