Ziganda: "Hay que convertir las sensaciones en puntos"

A la sensación de alivio le sigue otro ataque de responsabilidad. El Oviedo salió victorioso del derbi con un triunfo con varias lecturas. La mejor forma de lamerse las heridas de las primeras jornadas, un empujón en lo anímico y una visión diferente en la tabla, con el equipo más holgado. Cerrado el capítulo del derbi, o eso intenta Ziganda, toca poner manos a la obra. Otra vez. Porque la temporada no ha hecho más que empezar y los azules siguen presentando un déficit de puntos en la clasificación si quieren ser un conjunto que pelee por estar en los puestos de honor. "Aún necesitamos puntos", advierte Ziganda por si alguien no lo tenía claro.

El Oviedo es ahora 14.º en la tabla, con 6 puntos. Las cosas se ven desde otro prisma tras el triunfo en el derbi pero la reacción no puede limitarse a un solo partido. "Es verdad que las sensaciones desde el primer día no han sido malas, pero hay que confirmarlas en puntos. Estamos al comienzo de la Liga, los equipos aún se están haciendo, sobre todo los que han tenido bajas importantes como nosotros", analiza Ziganda, que añade: "Sabemos qué partido viene y qué semanas tan exigentes vienen por delante".

Las advertencias del técnico se confirman al echar un ojo al calendario, que se comprime en las próximas semanas. En quince días, los de Ziganda deben afrontar cinco partidos. Cinco citas que servirán para poner al equipo en contexto y empezar a intuir por dónde pueden ir los tiros esta temporada. El Oviedo juega en Gerona mañana, recibirá el jueves al Rayo, visitará el próximo fin de semana al Leganés, jugará el 28 de este mes ante el Logroñés en el Tartiere y cerrará la acumulación de choques con el viaje a Las Palmas, 1 de noviembre. "Ante el Girona jugarán los que veo mejor preparados pero vamos partido a partido. Igual luego hay que hacer rotaciones porque llegan las bajas", señala el Cuco.

El técnico aprovecha su intervención ante los medios para hablar de nombres propios. A Nahuel lo pone por las nubes. "Me gusta su actitud", argumenta, "porque tiene los ojos muy abiertos y escucha. No es normal que alguien que lleva solo 3 días juegue y con él lo hicimos en Anduva. No viene a pasar el año sino a tener su mejor temporada como profesional. Me gusta el hambre que tiene". Al Tiburón lo ve necesario: "Hizo un gran trabajo ante el Sporting. Fue incómodo para el rival y nos sujetó". Incluso llegan los halagos para uno de los que menos protagonismo ha tenido: Riki. "Va poco a poco. Es una posición difícil, la suya, hay jugadores que consideramos que están más hechos pero está en la plantilla porque ofrece cosas interesantes. Sabe que cuenta con cosas buenísimas y otras en las que debe mejorar", analiza el técnico.

Ziganda ha encarado la semana con unas necesidades muy diferentes a las de la semana pasada. Entonces, el Oviedo aún no había ganado y tenía bajas importantes para recibir al Sporting. Ahora, el Cuco tiene a toda la plantilla a su disposición, con la excepción del lesionado Rodri, y quiere encadenar su segundo triunfo seguido. No lo tendrá fácil ante un rival que es de los llamados a pelear por el ascenso directo. "Son un equipo en construcción, aún no han podido jugar varias jornadas con los mismos hombres. Siguen jugadores del año pasado y han incorporado a un futbolista muy importante como Cristóforo. Vienen de ganar en Leganés, donde no triunfarán muchos equipos", señala el navarro.