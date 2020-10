Ziganda, sobre Riki, Cedric o Mujica: "Aquí hay que trabajar mucho"

El Oviedo se entrenó hoy en El Requexón antes de jugar mañana frente al Leganés y Ziganda, entrenador azul, valoró la situación del equipo. El técnico habló sobre los jugadores que menos están contando.

¿Por qué no juega más Mujica?: "Es un jugador más de la plantilla y está trabajando en la misma dinámica que el resto. Por ahora estamos apostando por otros jugadores y todavía no ha tenido oportunidad de entrar. Riki y Cedric tampoco están entrando. Son profesionales, aunque sean jóvenes y saben en que mundo están. Aquí hay que trabajar mucho y esperar la oportunidad a ver si les llega".

¿Pueden entrar Riki, Cedric o Mujica mañana?: "Posibilidades tienen todos. Vamos a hacer rotaciones y facilitar la situación en el campo. Tenemos un rival muy duro. Todavía no tengo decidido el equipo, pero cualquiera que no jugó el jueves puede hacerlo. Cuando uno elige un once lo hace en función a los que mejor ve. Pero siempre digo que prefiero un jugador fresco, con ganas y vitalidad, que uno que viene jugando cada cuatro días".

¿Hay preocupación por los malos resultados?: "Le estamos dando vueltas a lo que nos falta para ganar. No sé si es preocupación. Tenemos que trabajar y no perder el ánimo. Hay que agarrarse a las cosas buenas que hacemos. Iremos viendo como se desarrollan los partidos venideros y vamos a ver si esto es un momento puntual o un problema que puede ir a más. Esperemos que no y estamos a tiempo de corregirlo. Sabemos que nos faltan cosas y aún no redondeamos la clave ofensiva".

¿Falta remate o faltan llegadas?: "Las dos, pero sobre todo de llegada. Tenemos que llegar más veces, aunque también es un tema de confianza. Entre todos tenemos que ser capaces de facilitar las llegadas. El gol también es un momento de rachas y en Segunda División los rivales no crean mucho. El gol puede llegar de muchas maneras. El jueves tuvimos poco balón y casi no hubo opciones".