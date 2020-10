El Oviedo no reacciona y pierde en Leganés

El Oviedo reformado que Ziganda plantó en Butarque se olvidó de atacar. De probar al meta rival. Defendió con orden durante la mayor parte del encuentro y tampoco es que se viera asediado, pero buscó poco o nada al Leganés en su área. Solo tiró una vez en los 90 minutos pero sin tiempo para reaccionar. El Lega propuso algo más, no mucho, y se quedó de forma merecida con los tres puntos: 2-1.

Ziganda revolucionó su once en busca de los resultados que no se están dando en este inicio de competición. No fue un simple retoque al equipo, sino una reforma integral. Solo Arribas repitió respecto al último partido. Brazao, Johannesson, Cedric, Jimmy y Aburjania se estrenaban como titulares. Por si fueran pocos cambios, uno de sistema: Ziganda forró la defensa con tes centrales, buscó velocidad en los extremos con Viti y Cedric y el gol con Obeng.

El plan parecía claro: robar y salir. Buscar los espacios en una zaga, la del Lega, a la que se invitaba a dar algunos pasos adelante. Y el plan salió a medias. Como si fuera un perfecto resumen de la temporada, el equipo defendió con orden en el primer acto pero careció de ideas con la pelota.

El ritmo cansino del partido, a trompicones, pareció beneficiar a los azules, bastante cómodos esperando a su rival. Poco se pudo ver en un primer tiempo anodino. La ocasión más clara, a los 5 minutos, fue para el Lega. Diegui perdió la pelota y los locales encontraron una vía. El balón le llegó a Sabin Merino que encaró a Brazao, pero el brasileño sacó la manopla izquierda para despejar.

Del Oviedo se supo poco en el área de Cuéllar. La única aproximación fue un intento de Obeng que cruzó el área sin encontrar portería. El Leganés, más insistente al comienzo del partido con centros laterales, fue contagiándose del ritmo con el paso de los minutos. La primera parte se cerró entre bostezos.

Trató el Oviedo de dar un paso adelante en la segunda mitad para, al menos, alejar el dominio de balón local de su área. El plan de Ziganda pasaba por agitar al equipo cerca del minuto 60. Así lo hizo. A los 58, el Cuco introdujo 4 cambios. Entraron Nieto, Tejera, Sangalli y Nahuel. Cuatro indiscutibles. Y lo que es el fútbol, a los 2 minutos anotó el Leganés. Santos se metió en el área, centró y Gaku encontró el premio, controlando y batiendo a Brazao.

El Oviedo pasó a dominar, con Nahuel y Sangalli muy activos, pero sin ocasiones claras. Jimmy chutó arriba y, minutos después., Nahuel llegó forzado a un centro de Sangalli. Cuando dominaba el Oviedo, ya con Blanco Leschuk en el campo, el Leganés marcó el segundo. Lucas perdió la pelota, Santos se encontró con Brazao, pero Bastón anotó en parábola para sentenciar el partido.

Solo logró aparecer el Oviedo en los últimos segundos, con un cabezazo de Obeng que batió a Cuéllar. Apenas quedaba tiempo para sacar de centro y que el árbitro decretase el final. La situación de los azules se agrava con esta derrota.