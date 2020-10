Ziganda llama a la calma: "La situación no es ni muchísimo menos la del año pasado"

El Oviedo se entrenó hoy en El Requexón para preparar el partido de mañana ante el Logroñés en el Tartiere (21.30 horas). Antes de la sesión Ziganda, entrenador del Oviedo, valoró la situación del equipo tras la derrota ante el Leganés (2-1) y su revolución del equipo. El navarro respaldó a la plantilla y repitió varias veces que la situación actual, con el Oviedo otra vez en descenso, no se parece en nada a la del año pasado.

¿Cómo está el equipo?: "Tenemos ganas de que llegue el partido, solo pensamos en él. Es una oportunidad de sumar puntos, recoger buenas sensaciones y dar un paso adelante".

¿Sirve la experiencia del año pasado para encarar la situación?: "Nos tiene que servir la experiencia, todo suma en la vida. El recorrido de la temporada pasada fue muy intenso. Sobre todo, fue importante a nivel de presión, de como llevar las urgencias y como gestionar el grupo y para la gente que sigue creo que será importante, pero ni muchísimo menos estamos en esa situación. No es buena, pero ni muchísimo menos como esa. Hay tiempo para todo. Para empeorar, que sería tremendo, y también para mejorar, y rápidamente. El año pasado solo había tiempo para sacar la cabeza. Tenemos que centrarnos en el Logroñés. Tenemos que ganar más partidos, salir de la situación en la que estamos, y el tiempo nos dirá dónde estamos. Tenemos que poner el foco en el partido".

¿Qué explicación tiene el cambio en la portería?: "La explicación que tiene es que me gusta la gente que entrena muy bien. Evidentemente estoy encantado con Femenías, como todo el mundo puede ver, pero con tantos partidos entendía que Gabriel (Brazão) se estaba mereciendo participar. Tiene un gran nivel en los entrenamientos y me gusta la gente que entrena mucho y duro. No es premiar, porque aquí todo el mundo se lo tiene que ganar. Hablé con Joan, es un chico excepcional y en un gran momento. Esto también hará que esté plenamente concentrado".

¿Quién será el portero mañana?: "Tienen las mismas posibilidades de jugar. Me da igual uno que otro, porque confío en los dos. Estoy encantando con Joan y muy contento con Gabriel. Cuando tienes a gente que entrena con nivel también merecen su recompensa, pero no en forma de premio, sino porque me dan confianza".

¿Se arrepiente de los diez cambios del día del Leganés?: "Lo bonito del fútbol y lo maravilloso es que todo el mundo habla, todo el mundo sabe, y todo el mundo acierta. No me arrepiento, porque se toman las decisiones con todas las consecuencias. Intuíamos el partido que se podía dar, que se dio, pero también sabíamos que no podíamos cometer errores. Estoy muy contento con la actitud de la gente que salió, aunque evidentemente no jugamos bien y no me voy a engañar. Esa actitud es la que nos tiene que llevar a mejorar. Estamos necesitados de puntos, pero los equipos que mejoran y no se frenan son los que consiguen poco a poco sus objetivos. Estamos para dar pasitos a pasitos, no para subir cuatro peldaños de repente".

En la pretemporada dijo que habían perdido gol con las marchas de Ortuño, Berjón y Bárcenas: "Eran números y estadísticas y eso no se puede evitar, es así. La que tenemos ahora es nuestra plantilla y la hemos conformado con la idea de que nos puede dar un buen resultado. De momento, los resultados, la clasificación y el juego no nos vale. Tenemos que confiar en ellos porque trabajan bien y porque se ven detalles y rayos de sol que indican que el equipo quiere, que no se desarma nunca. Tenemos dificultades para llegar y hacer ocasiones, pero hay que creer. Son gente que si les dices que se tiren de un barranco se tiran. Hay que ir con ellos. Son jugadores valiosos y hay que creer en ellos".