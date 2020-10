En plena vorágine sobre el análisis de la actualidad, José Ángel Ziganda aprovecha un resquicio para elevar una reflexión que va más allá de lo que suceda hoy en Las Palmas. El Cuco se pronuncia sobre el objetivo de este Oviedo, asunto oculto en los últimos tiempos bajo el pretexto del partido a partido y demás tópicos futboleros. “El objetivo es hacer un buen equipo no solo para hoy; también para el futuro”, defiende el técnico.

El objetivo es crecer. Ziganda huye de metas concretas y apuesta por el largo plazo. “Mi objetivo es el partido en Las Palmas. Viendo dónde estamos no podemos pensar en otro. Pero si me hubieras preguntado a comienzo de temporada te diría otro con una mirada más amplia”, razona el navarro. “El objetivo es construir una plantilla de futuro, con gente de casa, y jugadores de experiencia que facilite la madurez a los jóvenes. La meta es hacer un buen equipo no solo para hoy, también para el futuro”.

Se siente refrendado. A pesar de los malos resultados, el club confía en la labor del técnico. Un apoyo que a Ziganda le llega. “Lo que yo veo es que la directiva confía en el trabajo que hacemos. Da muestras de serenidad y apoyo. Sé que estoy expuesto a los resultados y no sé hasta dónde dura la paciencia, pero el club me transmite confianza, que lo siga intentando”, indica.

Las dudas sobre el VAR y la autocrítica. Semana tras semana, el ruido generado por polémicas arbitrales enturbia el análisis de la situación azul. Ziganda prefiere separar ambos asuntos. Concede que el videoarbitraje no termina de convencer (“con el VAR uno no sabe a qué atenerse”) pero centra el foco en los suyos: “Cuando se trata de decisiones que dependen de percepciones personales no estamos teniendo la suerte de cara, ha habido días que se han visto situaciones muy evidentes. Pero no nos podemos centrar en los árbitros, sino en nosotros. Cuando estamos con uno menos no nos pueden meter dos goles de estrategia”.

Defensa de la propuesta. Desde el primer día, la crítica ha coincidido en las alabanzas al sistema defensivo ideado por el navarro y las denuncias de un juego pobre con la pelota. “No veo que los rivales jueguen más que nosotros, veo incluso que proponen menos. Pero a uno le ponen un estereotipo y es difícil quitárselo. Tenemos muy buenos automatismos, pero nos perjudican los errores individuales”.