El entrenador del Oviedo, José Ángel Ziganda, que vio el partido desde la grad al estar sancionado, destacó que la victoria refrenda el trabajo que venía realizando el equipo y supone un espaldarazo para la confianza: “Este triunfo va a ser muy importante para la moral”, destacó el navarro.

Para Ziganda, el de ayer fue “el partido más completo en fase ofensiva, defensiva y por acierto”. Un partido que espera sea “un punto de inflexión” de cara al futuro y para salir de la zona de abajo de la clasificación.

El entrenador azul aseguró que otros partidos se les han escapado “por detalles” y que por eso “veíamos más cosas negativas de las que hay”. “El equipo va, pero eso no se traducía luego en resultados y eso mina la moral. Nosotros intentamos jugar así todos los días y hemos tenido más de un momento como este, pero nos ha faltado el acierto en muchas ocasiones”

El único lunar del partido fue el gol de estrategia que recibió el equipo azul en el tramo final del partido y que hizo mantener la incertidumbre sobre el resultado hasta que el árbitro señaló el final del encuentro. “El pero es que hemos recibido otro gol en una jugada de estrategia. No encajamos muchos, no estamos con excesivos problemas en ese sentido; pero esta semana ya habíamos recibido dos ante el Logroñés y es extraño porque somos un equipo fuerte, en líneas generales, en este aspecto”. Por eso, el navarro asegura que no le preocupa demasiado: “No es nuestro mayor problema y esperamos que no vaya a más en los próximos partidos”.