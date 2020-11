El central Carlos Hernández regresó el pasado sábado al equipo titular del Oviedo y lo hizo con una victoria. “No hay mejor manera que volver al equipo y lograr un triunfo que era importante, después de una racha sin ganar. Creo que tenemos que seguir en esa línea de trabajo y seguro que los resultados llegarán”, explicó.

Carlos Hernández destacó que el no hacer la pretemporada, ya que tuvo que parar unas semanas al ser positivo por coronavirus, le penalizó: “Me costó más coger la forma y tuve que realizar un trabajo complementario, pero si no tienes ritmo de competición no es fácil estar a un buen nivel. Ahora, ya me encuentro bien y espero poder mantener el buen momento”.

Sobre las posibilidades de seguir en el once inicial, el defensa señaló que “es una decisión del entrenador. Intentaré ponérselo lo más difícil posible. En esa demarcación somos cuatro jugadores de buen nivel y es el técnico el que tiene que elegir, pero la competencia es buena para el equipo”.

El pasado verano, Carlos Hernández tuvo una oferta para salir del Oviedo. “Aquí estoy muy contento y cuando uno está contento en un sitio, en el que se siente valorado, no tiene que marchar. Aquí soy feliz, es mi cuarta temporada en el Oviedo y nunca me plantearía salir”.

Sobre los goles encajados por el equipo a balón parado, el central dijo que “es algo de lo que tenemos que preocuparnos. No podemos encajar goles tan fácil. es la clave de esta categoría. Tenemos que tener la suficiente concentración para no volver a cometer errores en esas jugadas”.