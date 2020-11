A codazos por el “9”

Aunque el asunto aún va a más: la competencia en la delantera por el puesto del nueve se convierte cada vez en más feroz. Ahora, de mantenerse el plan de Canarias, hay tres por solo un puesto: Blanco Leschuk, Obeng y Mujica, que apenas cuenta. Y en breves se les unirá Rodri, que ya está en la fase final de su recuperación de su lesión en el hombro en pretemporada.

¿Demasiada competencia en el ataque? Para el Cuco es bueno, para el jugador quizá no tanto. Así lo piensa al menos Carlos Muñoz, el histórico goleador del Oviedo de los noventa en Primera División, que de perforar redes rivales vestido de azul sabe un rato y analiza la situación actual de la delantera carbayona. “Si hay muchos para un puesto es difícil para el futbolista, aunque para el equipo es positivo. Provoca que los jugadores luchen como jabatos por entrar en el once y mantiene al futbolista vivo. La competencia, aunque a veces traiga problemas, siempre es buena a la larga”, explica Carlos.

Que pueda haber cuatro jugadores para optar al mismo puesto no es lo previsto en el panorama azul. El Oviedo fue configurado en verano para jugar con un esquema de dos puntas. Así acabó jugando el equipo azul la pasada campaña y así ensayó Ziganda en pretemporada. “Quiero dos por puesto”, le pidió Ziganda a Arnau. Ese fue precisamente el argumento (jugar con dos delanteros) que utilizó el Oviedo para convencer a Mujica, que no está entrando en los planes del entrenador. Ahora, tras la victoria revitalizante en Las Palmas (1-2), jugar en este Oviedo de delantero está muy caro. “Yo creo que seguiremos jugando con un mediapunta, si salió bien lo normal es seguir así. De todos modos, el problema del Oviedo no es un delantero u otro, el problema real es que se ha cambiado la forma de jugar y creamos muy pocas ocasiones. Eso es lo preocupante. Tenemos orden táctico, pero se fueron jugadores importantes”, opina Carlos.

De momento, lo caprichoso del fútbol provoca que Obeng haya perdido su sitio justo después de recuperar gol. Anotó ante el Leganés (2-1) y frente al Logroñés (2-3), pero en Las Palmas el Cuco decidió cambiar de esquema. En el seno del vestuario nadie se atreve a pronosticar qué hará Ziganda el domingo en el Tartiere ante el Castellón (1-2), pero todo lo que no sea repetir la fórmula en ataque sorprenderá a la plantilla. Obeng, pues, sería otra vez suplente y Leschuk, que de momento parte con ventaja, repetiría. El argentino, que todavía no ha anotado, buscará estrenarse. Salvo una ocasión ante el Girona y el penalti errado ante Las Palmas, casi no ha tenido oportunidades. Solo ha tirado tres veces a puerta. Obeng remató seis veces.