Carlos vuelve a ser líder

Solo ha jugado dos partidos de diez posibles. Pero han bastado para dar un cambio radical a su situación inicial. Carlos Hernández, de un plumazo, ha recuperado su sitio como líder fiable de la defensa del Oviedo tras seis jornadas en blanco y ahora parece ser un fijo para Ziganda.

El central, que partió como suplente en verano, jugó de titular ante Las Palmas, cuajó un buen encuentro y salvo sorpresa, mañana volverá a ser titular contra el Castellón en el Tartiere. “El partido de Carlos en Las Palmas fue fantástico. Nos proporcionó muchísima seguridad, tanto en centros laterales como en juego aéreo. Demostró al entrenador, al equipo y a él mismo que está en condiciones de disputar el puesto”, dijo ayer Ziganda, que dejó un mensaje, “es un puesto que no conviene tocarlo en exceso. Cuando hay muchos partidos sí viene bien refrescar, si no, iremos viendo”. Vía libre para Carlos, indiscutible desde su llegada al Oviedo en el verano de 2017 excepto en este inicio de Liga.

Grippo y Arribas partían como favoritos, pero las circunstancias le han dado galones al central andaluz. Con él en el once, el Oviedo no ha perdido y solo ha encajado un gol, el que anotó la UD Las Palmas. El otro encuentro en el que participó el central fue en el empate ante el Espanyol (0-0). Grippo, además, no se entrenó ayer y es duda para el partido de mañana. Tampoco lo hizo Lucas. El club informó que sus bajas son por “precaución”. No obstante, lo esperado llegase o no Grippo a tiempo, era que Carlos fuese titular otra vez. El central suizo fue expulsado ante el Logroñés por una entrada a destiempo nada más empezar el partido y el buen rendimiento del jienense condiciona ahora el cambio de planes.

Algo parecido sucede con Arribas, que ha acumulado varios fallos que han costado goles. Así se ha colado Carlos en la defensa. Cuentan en El Requexón que Ziganda, entrenador que huye de los riesgos, valora del central su regularidad. Utilizan un símil estudiantil para ejemplificarlo. Dicen que quizás Carlos no dé nunca un 9 o un 8, pero raro es que saque un 4. Por eso le valora Ziganda. Ayer, de hecho, estuvo muy encima de él en los ensayos a balón parado. Carlos ensayó varias veces en El Requexón con Christian como central. El cántabro se disputará el puesto con Arribas, aunque la carga de minutos, en su caso, podría llevarle al banquillo.