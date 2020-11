835 caracteres. Fusce aliquam nibh a sapien posuere volutpat. Nunc felis urna, semper a ullamcorper a, vehicula bibendum in at urna. Sed diam mauris, ultrices id egestas imperdiet, sagittis id orci. Phasellus risus sapien, ultrices quis congue eget, Nulla leo libero, interdum tristique pellentesque nec, imperdiet ut purus. Donec eget tellus imperdiet justo commodo rhoncus. Donec in tincidunt neque. Pellentesque sed nulla dolor, sed laoreet neque. Proin euismod quam at tellus adipiscing vel eleifend metus tincidunt. Suspendisse tellus sem, Praesent vestibulum urna vitae turpis iaculis vestibulum. Aliquam non nunc in mi posuere facilisis non et nibh. Etiam vitae neque massa, non ultricies quam. Praesent varius aliquet purus, laoreet placerat massa tincidunt sed.

Cuco Ziganda, entrenador del Oviedo, esperó ayer hasta el final de su larga comparecencia (casi 17 minutos) para explicar cuál es, en su opinión, el objetivo que debe tener su equipo a largo plazo. “Estando donde estamos sería muy descarado hablar de otra cosa; el objetivo hoy es salir de donde estamos y ganar al Castellón. Pero los objetivos finales se marcan en abril o a falta de diez jornadas. Lo demás es hablar por hablar. Estaremos donde merezcamos”, recalcó Ziganda.

El navarro lo dice tras ganar a Las Palmas y reforzar su trabajo después de un mal inicio. Pero el Oviedo sigue abajo (17º clasificado con 10 puntos, solo uno por encima del descenso) y el Cuco quiere centrarse en el día a día. “Sabemos que lo normal es que los equipos que están arriba, como el Espanyol, se mantengan. Luego siempre hay sorpresas, gente que pega apretones y tiene una racha buena, como el Lugo. Nos interesa dar continuidad a los resultados y al rendimiento, a la idea de equipo que todavía estamos construyendo y que nos está faltando refrendar con resultados”, aseguró.

El técnico azul también habló sobre la nueva puesta en escena de su equipo en Las Palmas, con el contragolpe como principal aliado. ¿Al Oviedo le va mejor esperar y atacar los espacios? “No sé qué decir. Probablemente, casi todos los equipos nos encontramos más cómodos cuando hay espacios. Nosotros, cuando más a merced estuvimos del rival y cuando más sufrimos fue contra el Rayo. Y ellos, con la calidad y el dominio que tienen, no fueron capaces de crearnos ocasiones de gol. En Segunda División casi todos los equipos están bien armados y no es fácil generar excesivas ocasiones en ataques posicionales”. Ziganda puso dos ejemplos para refrendar su razonamiento. “El Espanyol, por ejemplo, destaca en el aspecto defensivo y arriba te hace mucho daño. El Sporting es similar: concede muy poco y sabe aprovechar sus ocasiones”. Ziganda cree que la idea de juego del Oviedo “es otra, intentamos apretar arriba e ir a por los partidos. Unos días nos sale mejor y otros no tanto”. Aunque, admite el navarro, las sensaciones en Las Palmas invitan a repetir planteamientos: “Veremos si podemos coordinar esos jugadores de arriba y compensar, dando sensación de peligro y generando ocasiones de gol. Repetir es una opción, pero también la de jugar con dos delanteros”.

Ziganda, pase lo que pase, insiste en seguir trabajando: “El año pasado estaba más clara la idea del equipo, hoy todavía no sabemos muy bien el camino por el que atacar el rival. Todavía estamos trabajando en ello. Sabemos por dónde queremos ir, pero no sabemos dónde vamos a acabar. Trabajaremos semana a semana”.

El Oviedo recibe mañana al Castellón y buscará la segunda victoria en casa tras la del derbi. Ziganda no puso paños calientes: “Los resultados en casa no son nada buenos, pero si analizamos los partidos creo que el público el día del Cartagena o el Espanyol se lo habría pasado bien a pesar del resultado. No nos podemos conformar y hay que lograr triunfos”.