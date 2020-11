Cuando Nieto era el “Dinamita”

Puede sorprender, pero hubo un tiempo no muy lejano en el que Juanjo Nieto (Castellón, 26 años) no corría la banda ni doblaba a su extremo. En vez de poner centros, los remataba. Como mucho, se retrasaba a la media punta, pero de ahí no bajaba. Defender, lo justo. Nieto era el clásico hombre de ataque con calidad y gol. Así, de delantero, brilló durante toda su juventud y triunfó en el Castellón, donde llegó a jugar en Tercera tras pasar por las categorías inferiores. Metiendo goles y dando asistencias Nieto llamó la atención de varios equipos del panorama nacional. Sus ídolos en aquellos tiempos eran Xavi y Ronaldinho. De Cafú o Dani Alves, históricos laterales en lo que se fijan muchos jóvenes carrileros, ni hablar.