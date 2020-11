El Oviedo se pegó esta tarde un buen gustazo en el Tartiere a costa del Castellón, sumó su segundo triunfo seguido y dio carpetazo al mal inicio de Liga. El resultado final, 4-0, pudo ser incluso mayor teniendo en cuenta la gran cantidad de ocasiones de los de azul. Fue, pues, un festín carbayón para alejarse del descenso y un buen chute de moral tras la victoria ante Las Palmas. Un dato define el triunfo incontestable del Oviedo ante el Castellón: el 4-0 de esta tarde es la victoria más abultada del Oviedo en cinco años. Desde el ascenso, nunca habían ganando los de azul por tantos goles de diferencia. Es la mayor goleada en esta etapa en Segunda. El Oviedo se sitúa 15º tras este triunfo, en el que solo hubo que lamentar la lesión de Christian Fernández en la segunda parte.

El equipo azul firmó unos primeros veinte minutos impecables. El equipo azul, cómodo al galope, estuvo seguro, se mostró ofensivo y apabulló a un Castellón inferior. En solo cinco minutos el Oviedo tuvo dos ocasiones claras. La primera, un mano a mano de Leschuk tras una gran combinación entre Borja y Nahuel. El argentino tiró con la zurda y el meta Óscar despejó. Leschuk, otra vez, volvió a ser un difícil marcador para la defensa del Castellón, pero le faltó remate en la primera parte hasta su gol anulado. Acto seguido de esa jugada, que acabó en córner, Carlos remató a las manos de Óscar.

El partido casi no había empezado y el Oviedo ya vivía en el área rival. En el minuto 9 llegó el 1-0. Leschuk robó un balón en el campo del Castellón y se la dio a Sangalli, con espacio para correr. Como en Las Palmas. El donostiarra abrió para Nahuel, éste le devolvió el centro y Sangalli remató a la red desde el corazón del área. El Oviedo se adelantaba con justicia y remarcaba su sensación de autoridad. Nieto, poco después, tiró desviado con la zurda. El Castellón despertó tras los veinte minutos iniciales y cambió el guion del partido. Guiados por un genial Fidalgo, se hicieron con el control del balón, aunque no se puede decir que el Oviedo sufriese. Un tiro de Jorge se marchó muy lejos y hasta ahí las aproximaciones.

El Oviedo prefería correr. Y así pudo poner el 2-0 tras un tiro al palo de Edgar después de una jugada similar a la del 1-0. A pocos minutos del descanso, tras una falta lateral, Leschuk remató a gol y López Toca lo anuló por falta. Dio la sensación de que sí hubo un leve empujón. Con 1-0 y el Oviedo alegre los equipos enfilaron a vestuario.

Y el Oviedo salió incluso mejor. El árbitro pitó, no se había cumplido ni un minuto y los azules ya iban 2-0. Borja refrendó su buen momento con un gol de quilates. Interceptó un pase, se fue de su marcador y fusiló con la zurda. A Borja, la izquierda, le va bien. Quedó demostrado otra vez. La fiesta no se quedó ahí. Cinco minutos después Edgar metió el 3-0 en un remate en el área tras un buen centro de Nieto, que sumó su segunda asistencia. La nota negativa fue la lesión de Christian minutos después, que se fue quejándose del hombro.

Arribas entró en su lugar. El Castellón intentó agitar el partido con un triple cambio. Entraron Ortuño, César y Víctor. Leschuk tuvo el 4-0 con un remate que se le fue flojo. El Oviedo estaba disfrutando, pero el Castellón tuvo la más clara en el 61 con un tiro muy fuerte de Víctor que se fue desviado por muy poco. El partido estaba tal y donde quería el Oviedo, que no sufría pese a que el Castellón no se daba por vencido. Los quince últimos minutos los afrontó el Oviedo con la posibilidad de ampliar aún más la goleada. Ziganda movió el banquillo a falta de diez minutos y Javi Mier entró por Borja. El Castellón no se rendía y no faltó la parada de Femenías en un mano a mano con César. Fue la más clara del Castellón en todo el partido. Javi Mier tuvo el 4-0 justo después, tras un gran tiro que paró Óscar, pero el que la metió fue Edgar, tras un pase preciso del ovetense. La fiesta era completa y así terminó el partido.