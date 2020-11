La última vez que el Oviedo jugó contra el Castellón, el equipo azul se codeaba en Primera División. Ganó 3-0 al equipo castellonense en la última jornada de la Liga 1990-91 y se clasificó para la Copa de la UEFA de la temporada siguiente. Las cosas han cambiado radicalmente, pero las ganas de fútbol siguen intactas. Ahora, a puerta cerrada, pandemia mediante, y tras haber conocido ambos las catacumbas del fútbol y en un nuevo estadio, la cita se repite (18.15 horas, Movistar La Liga) Sobre el papel, el Oviedo tiene esta tarde los ingredientes perfectos para sumar por primera vez dos triunfos consecutivos y enterrar definitivamente la crisis de resultados del inicio de Liga.

Y tiene todo a favor por varios motivos. El principal, sin duda, es la moral recuperada de la tropa tras el triunfo revitalizante en Las Palmas (1-2). Los tres puntos sumados en Canarias y la imagen mostrada han reforzado al Cuco y han dado vitamina a los jugadores, liberados tras los agobios. El motivo secundario para el optimismo azul, siempre teniendo en cuenta lo impredecible de la categoría, es el estado de nerviosismo del rival. El Castellón, histórico del fútbol español, llega a Asturias hecho unos zorros. El conjunto castellonense, recién ascendido, lleva cinco derrotas consecutivas tras más que un aceptable inicio y las alarmas han saltado pese a que su juego ha convencido. Pero a río revuelto ganancia de pescadores. Eso piensa el Oviedo, que quiere repetir un plan similar al que le dio la victoria en Canarias y sumar otra victoria que le acerque a la zona media (marcha 17.º con 10 puntos).

La premisa es correr. El Castellón trata bien el balón, cuida la posesión, pero también deja espacios. Quizá menos que los que dejaba Las Palmas, pero, al fin y al cabo, amplitud para galopar. Y por eso el Cuco, que ha guardado sus cartas prácticamente durante toda la semana, tiene pensado repetir un once similar al de hace una semana. De medio campo hacia arriba, al menos, apunta a ser calcado.

Viti, que era de los pocos que tenían serias opciones de titularidad debido a la carga física de Sangalli, esperará finalmente desde el banquillo. El extremo donostiarra está apto y el Cuco lo pondrá. El resto de encargados de hacer goles se mantendrán en sus posiciones, con Borja por la izquierda, Nahuel de enganche y Leschuk de ariete. Las dudas del Oviedo se sitúan en la defensa, la línea que actualmente vive la competencia más feroz para encontrar un hueco en el once. Juanjo Nieto y Carlos Hernández tienen el sitio asegurado. El lateral es fijo para Ziganda y Carlos se ha ganado la continuidad como central derecho tras su buen desempeño en Las Palmas. Además, Grippo no se entrenó ayer con sus compañeros por segunda vez consecutiva y, aunque fue incluido en la lista de 24 (Ziganda hará hoy un descarte), no participará de inicio. Arribas y Christian se disputan el otro puesto de central y Mossa y Lucas hacen lo propio en el lateral izquierdo.

El canterano no se entrenó el viernes, pero sí salto con sus compañeros ayer en El Requexón. De hecho, estuvo varios minutos corrigiendo movimientos tácticos con Bingen Arostegi, segundo del Cuco. Mossa, no obstante, podría ser el elegido debido a las rotaciones que hace el Cuco en esa posición. El once del Oviedo sería: Femenías; Nieto, Carlos, Christian, Mossa, Tejera, Edgar, Sangalli, Borja, Nahuel y Leschuk.

El Castellón, por su parte, no podrá contar con Marc Mateu y Arturo Molina por sanción ni con Carles Salvador por lesión. El técnico Óscar Cano, también sancionado, no se podrá sentar en el banquillo del Carlos Tartiere.