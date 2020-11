Talentos cruzados: Fidalgo y Señé lideran el ataque del Castellón

Señé se fue al filial del Celta poco antes de ascender, llegó a jugar en Primera con los gallegos, pasó por la Cultural, por el Mallorca y ahora dirige el ataque del Castellón. “Es un buen tipo y me entiendo muy bien con él desde el principio. Los dos intentamos hacer una buena temporada y asentarnos en el Castellón”.

"En el Oviedo conocí a mi mejor amigo: Jorge Meré" Fidalgo - Jugador del Castellón

Señé y Fidalgo tomaron la misma decisión, irse del Oviedo, pero con varios años de diferencia. El catalán apostó por buscar suerte fuera de Asturias siendo ya profesional, aunque era un jugador con el que contaba Egea. Fidalgo, en edad infantil, cambió El Requexón por Mareo. “Y no me arrepiento, aunque era pequeño. A veces tienes que tomar decisiones. Mis amigos me siguen haciendo bromas y hay gente a la que igual no le gustó”, rememora ahora. Fidalgo, además, estuvo cerca de fichar por el Sporting recientemente.