El Oviedo se entrenó ayer por la mañana en El Requexón y la sorpresa fue la presencia de Jorge Menéndez Vallina, presidente del club, que se sigue recuperando de la crisis hipertensiva que lo tuvo hospitalizado hace varios meses. Vallina, con buen aspecto, estuvo varios minutos dialogando con Ziganda, técnico del Oviedo, y luego siguió parte del entrenamiento con Federico González, hombre de Carso, y Francesc Arnau, director deportivo, sentado en una de las gradas de El Requexón. Vallina estuvo 93 días hospitalizado en el HUCA –recibió el alta a finales de agosto– y ahora sigue su recuperación en su domicilio. Va por buen camino. Habitualmente va al Tartiere a seguir los partidos y también fue a trasladar apoyo al equipo al hotel de concentración del Oviedo antes de jugar el derbi ante el Sporting. Ayer fue la primera vez que se dejó ver por El Requexón. Sus funciones como dirigente las asume desde su baja Manuel Paredes, presidente en funciones. “Muchas gracias de corazón a toda la grande y noble afición del Real Oviedo. No ha faltado un solo día en que no me mandara un mensaje de apoyo y cariño a pesar de lo mal que lo pasasteis el año pasado. Habéis sido la gasolina súper para este motor. Mi agradecimiento a todos”, escribió Vallina tras la visita a la plantilla en la ciudad deportiva carbayona.