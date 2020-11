El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, analizó la goleada de su equipo ante el Castellón. Este fue su análisis.

Las claves: “Hemos interpretado muy bien las fases del partido, de inicio a fin. Hemos salido presionando bien, para meterles en su campo. Sabemos que ellos se asocian y quieren la pelota y que tendríamos opción de contragolpearles. Hemos tenido acierto y luego nos defendimos bien, con orden en nuestro campo. El segundo gol nos ha dado tranquilidad y vida y a partir de ahí hemos jugado sueltos, fue un partido muy completo y sufrimos lo justo”.

La moral: “Sí está bien refrendar las sensaciones en resultados y que nos de confianza. Podemos ser capaces de jugar como entrenamos. Estamos contentos por estos dos partidos y ahora tenemos que darle continuidad. Enseguida llega el viernes”.

El reto es darle continuidad: “Tenemos que estar contentos y darle continuidad. Yo me identifico con este equipo y espero que la gente disfrute. No hay tregua, por supuesto. Esta semana hemos entrenado muy duro y al final del partido les he dicho que han jugado como entrenaron. Esto no es una varita mágica, es muy largo y hay que darle continuidad”.

Nombres propios: “Edgar ha hecho un partidazo, no solo por los goles. Ha leído bien la presión y es muy completo, en lo defensivo y en lo ofensivo. Gustavo también estuvo bien, ha hecho un partido fantástico nos ha dado mil soportes. No ha metido el gol, pero lo bueno es que ha tenido ocasiones, que las ha tenido. Trabaja mucho y genera inquietud en los contrarios”

Edgar y Tejera: “Son dos buenos jugadores, están muy motivados y muy metidos en el grupo. Tejera está muy identificado con la ciudad y Edgar no ha venido a pasar de puntillas. Es una pareja de pivotes muy completa. A ver si entre todos somos capaces de ayudarnos y hacer ese equipo importante.