El Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón y antes de la sesión Mossa valoró la situación del equipo. El lateral izquierdo azul, uno de los capitanes desde este año, analizó lo que supuso para el grupo la goleada ante el Castellón y además habló sobre su alternancia con Lucas. El canterano suele ser el elegido para jugar fuera de casa y Mossa lo hace en el Tartiere. “Se ha dado así, pero es anecdótico. Me centro en el día a día, entreno para jugar en casa y fuera y el míster decide lo que cree que es mejor para el equipo. Me guste o no la decisión siempre la respaldo, porque lo importante es el equipo”, indicó el valenciano.

“Estamos contentos, las victorias dan tranquilidad y alegría. Nos ayudan a seguir creyendo en lo que hacemos. Además, mejor ganar de esa forma (4-0), que es raro en esta categoría. Echamos de menos a la gente, porque hubiesen disfrutado de una victoria así”, indicó sobre la goleada al Castellón.

Respecto a la visita al Zaragoza, que tendrá nuevo entrenador tras el cese de Baraja, Mossa recalcó que hay que tener “respeto, porque cuando un equipo lleva tanto sin ganar se enciende la alarma interna de cada jugador y ponen más el foco en el partido. La llegada de un nuevo entrenador siempre es un estímulo”.