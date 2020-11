El Oviedo, goles y sonrisas

Cuatro partidos y un récord goleador. El Oviedo, el mismo equipo que arrancó el curso seco –solo dos goles en las primeras cuatro jornadas–, es ahora el conjunto con más colmillo de Segunda en los últimos cuatro encuentros. Los datos hablan solos: los del Cuco han metido nueve goles en los últimos cuatro partidos disputados. El Mallorca, que va el segundo en la tabla, es el único que se acerca al registro azul, con ocho goles. El Oviedo, teniendo en cuenta los once partidos disputados, es el quinto máximo goleador, con doce tantos. El curso pasado a estas alturas había metido trece, solo uno más. La comparación viene a colación porque hace solo un año los análisis de los problemas del equipo apuntaban solamente a la defensa, el drama hasta la llegada del Cuco Ziganda, en febrero.

El conjunto azul, además, ha recuperado pólvora sin la aportación directa de su referencia en la delantera. Blanco Leschuk ha participado en tres de los últimos seis goles, pero no ha conseguido anotar. Ante el Castellón le anularon el que hubiese sido su primer tanto. Un motivo de optimismo: el Oviedo espera sus goles, pero mientras lo hace los tantos llegan gracias a otros futbolistas.

Sin descuidar la defensa. El Oviedo destaca ahora más en ataque, pero parece no olvidar la solidez que le hizo fuerte desde la llegada del Cuco. El conjunto azul ha encajado once tantos, lo que le sitúa en la zona media del ranking. No es un registro bajo, pero sí para tener tranquilidad. El año pasado, a estas alturas había recibido diecisiete. En las dos últimas citas, las que han supuesto el estirón del Oviedo (goleada al Castellón y victoria a Las Palmas), las ocasiones del rival fueron muy escasas.

Dos de Las Palmas y una del Castellón. Poco más. La aparición de la mejor versión defensiva coincide con un cambio de actores en la zaga. Grippo y Arribas, que partían como teóricos centrales titulares, han dejado paso a la vieja guardia de Carlos Hernández y Christian, veteranos en el Oviedo. El central jienense es ahora el único defensa fijo para Ziganda junto con Nieto. Carlos está en uno de sus mejores momentos en el Oviedo, comentan en el club. En una temporada en la que a priori partía como suplente, se ha hecho más fuerte que nunca. Ante el Castellón cumplió cien partidos como oviedista: doble alegría. Christian se juega el otro puesto de central con Arribas. El cántabro, elegido en las últimas citas, se fue con molestias en el hombro ante el Castellón. Grippo, que también tuvo problemas físicos durante la semana pasada, se entrenó ayer sin problemas.

Llamadas a la calma. Superada la crisis de resultados del inicio de Liga, el Oviedo no quiere volver a patinar. Los jugadores, en la línea del entrenador, se esforzarán esta semana en llamar a la calma por si la euforia pudiese picar a la puerta. El Cuco lo hizo acto seguido del partido, y Edgar, autor de un doblete ante el Castellón, siguió ayer por la misma línea. “Trabajábamos diariamente con humildad, pero sabiendo que estábamos en buena línea. Hemos ganado dos partidos, pero no hemos conseguido nada”, dijo el centrocampista en El Requexón antes del entrenamiento. Siguiente estanción, La Romareda (viernes, 21.00 horas).