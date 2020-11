Edgar González: “Un futbolista nota cuándo una ciudad está detrás; me gusta la presión”

–Empezó de delantero, jugó de central hasta juveniles y ahora es mediocentro, ¿cómo se explica?

– Es raro, sí. De delantero jugué cuando era muy pequeño, pero en el fútbol base del Barcelona ya empecé de central. Creo que no me moví de esa posición hasta que llegué al Betis. Rubi me dio la oportunidad y me sentí muy cómodo. Y desde entonces. Ya me siento pivote.

–Su padre es Lluís González, que fue delantero del Espanyol, entre otros equipos. ¿Cuánta culpa tiene en que sea futbolista?

–Mi padre influyó muchísimo. Desde que nació tengo recuerdos del fútbol con él como protagonismo. Por su trabajo vivimos en Benicasim, Castellón y Lleida, y luego ya Barcelona. El fútbol siempre ha sido mi pasión y recuerdo ir a los campos con mi padre. La gente le conocía y le paraba y eso me llenaba de orgullo.

–¿Se siente más presión al ser “hijo de”...?

–Yo nunca la he sentido y en mi casa siempre lo hemos llevado con muchísima naturalidad. Siempre oyes comentarios y la gente te pregunta, pero a mí me enorgullecía que supiesen quién era mi padre.

–¿Es muy pesado aconsejándole?

–No especialmente. Tenemos una relación espectacular y sin él no hubiese llegado al fútbol profesional. Siempre me da la visión de una persona de dentro del fútbol, que es importante. Hablamos después de todos los partidos, pero él sabe que si ganamos me puede llamar, porque estoy eufórico, pero si perdemos estoy enfadado y no es el momento. Desde el primer partido de esta temporada que vio, el amistoso ante el Athletic de Bilbao, me dijo que el Oviedo era un equipo sacrificado y difícil de ganar.

–¿Y su madre qué dice?

–En casa siempre decimos que a mi madre el fútbol le ha gustado por obligación. Es agente de viajes y antes no tenía mucho interés, pero empezó con mi padre con 18 años y ha sido inevitable. Eso era antes, porque ahora ya me hace comentarios técnicos y tácticos sobre mis movimientos tras los partidos. Vive mucho el fútbol y lo entiende.

–Se hizo futbolista en el Cornellá, ¿cómo es ese equipo?

–Es el club al que considero mi casa. Ahí estuve diez años: pasé por todas las categorías del fútbol base. Es un sitio muy familiar, trabajador y humilde. Los que dirigen el club saben lo que hacen y funciona bien. Llevan poco en Segunda B y han jugado ya tres play-off. Eso, en el fútbol actual, no es casualidad.

–Pero se fue al Espanyol.

–Fue en el último año de juveniles. No fue fácil, porque estaba muy a gusto en el Cornellá. La decisión fue difícil y arriesgada, pero progresé y no me arrepiento. Teníamos un equipazo y hay muchos jugadores de esa generación triunfando en Primera. Ganamos la Liga y competimos en la Copa de Campeones.

–El entrenador era David Gallego, actual técnico del Sporting, ¿cómo es?

–Muy exigente. Sacó un gran rendimiento de los jugadores e hizo un fútbol muy atractivo durante todo el año. Recuerdo que en Liga solo perdimos el primer partido.

–¿Por qué se fue?

–Estuve cedido en el Cornellá durante dos años. Quedé libre del Espanyol, surgió la opción del Betis y no me lo pensé. En principio era para el filial, que estaba en Tercera, y aunque podría verse como un paso atrás yo no lo pensé así. Lo tomé como una oportunidad para llegar al fútbol profesional, que era mi sueño desde pequeño. El Betis es un club increíble y estoy muy agradecido. Tiene una gran afición detrás. En parte se parece a lo que estoy viviendo aquí con el Oviedo, solo que aquí toda la ciudad está volcada y allí están repartidos entre Betis y Sevilla. Cuando te pones camisetas de equipos grandes, como el Oviedo o el Betis, sabes que representas a algo grande.

–Dice que se vive el fútbol de forma parecida en Oviedo y Sevilla, pero habrá alguna diferencia.

–Desgraciadamente todavía no he podido ver el Tartiere lleno. Cuando saltaba al Villamarín se me ponía la piel de gallina. Un futbolista nota cuándo una ciudad está detrás. En Oviedo lo aprecias cuando vas por la calle. Además, aunque haya mucha gente a la que no le guste el fútbol, sí que está pendiente del equipo y quiere que gane. Es un sentimiento de arraigo y tener gente detrás es lo bonito del fútbol. También conlleva presión, pero eso es lo que me gusta. Le victoria del otro día seguro que alegró a mucha gente.

–Apenas ha visto al Oviedo en Primera, ¿qué le sugería el club cuando surge la oportunidad de fichar?

–No tengo ningún recuerdo de ver al Oviedo en Primera, pero mi padre sí me habló del gran ambiente del viejo Tartiere. Siempre decía que era un estadio muy difícil para el rival.

–¿Por qué se decidió por el Oviedo?

–Me gustó la propuesta. Me transmitieron confianza, exigencia, y por eso acepté. No me lo pensé casi nada y el Betis lo vio bien.

–¿De quién recibe la primera llamada?

–Arnau me llama tras hablar con mis agentes. La operación fue rapidísima: no pasaron más de tres días.

–Estudia periodismo, ¿qué titular pondría al buen momento del Oviedo?

–Pondría que somos un equipo con mucho margen de mejora, que trabajamos mucho y que estamos en un gran momento. Los anteriores partidos también fueron buenos, pero no conseguimos los resultados que queríamos. Ahora proponemos más cosas en ataque y hemos mejorado.

–Usted vino para sustituir a Luismi, que dejó muy buen recuerdo, ¿qué le pidió el club?

–Después de hablar con Arnau también hablé con el míster y me explicaron bien lo que querían. Como digo, buscaba exigencia, por eso vine. Cuando estás en un club grande tienes que aportar si te dan confianza. Aquí, en Oviedo, no se perdona el no esforzarse. Estoy muy cómodo en el equipo.

–Nahuel dijo que hay que quedar entre los diez primeros, ¿cuál es el objetivo del equipo en su opinión?

–Creo que no es bueno ponerse un número. Tenemos que intentar sacar los tres puntos cada semana. Hablar del décimo, del octavo o de otra posición creo que no supone nada. No tenemos que marcarnos un objetivo: semana a semana y cuantos más partidos ganemos, mejor.

–¿Qué hace en Oviedo aparte de jugar al fútbol?

–Ahora está complicado, en casa y poco más. Cuando la situación estaba mejor me gustaba mucho pasear por el centro. La ciudad tiene vida, hay ambiente y eso me encanta. Me he quedado con las ganas de conocer más lugares.