Fallece Lombardía, histórico portero del Oviedo

Alfredo Álvarez Lombardía, el portero que suplía alguna desventaja de altura en el cuerpo a cuerpo con dosis de arrojo, falleció ayer, a los 79 años de edad, en su domicilio de Gijón, y deja un legado impactante. Guardameta de nivel en el Oviedo, el que fue su gran club, Sporting, Ensidesa y Langreo, su bonhomía y carácter le hicieron igualar fuera del campo su genial trayectoria sobre el césped. Natural de Tudela Veguín, los que fueron sus compañeros lloran su pérdida. La de un portero “aún más grande en la caseta que en la portería”.

Lombardía pasó las últimas etapas de su formación por portero en la Juventud Asturiana y el club Siero antes de tener la oportunidad de defender la camiseta del Sporting, por entonces, 1961 fue cuando fichó, Real Gijón. Se mantuvo durante cuatro campañas con los rojiblancos aunque con escaso protagonismo: 19 partidos como titular. Solo en su primera campaña, la 61-62, sumó con regularidad.

Su carrera dio un giro trascendental al fichar por el Oviedo en 1968. Lo hizo tras una campaña con la Gimnástica de Torrelavega. Lo haría para hacerse con la meta desde su primera temporada, en la que ya acumuló, a las órdenes de Cobo, 36 encuentros. El Oviedo jugaba por entonces con el ineludible objetivo del ascenso. Una meta que se fue escapando hasta que en la 71/72 obtuvo el premio.

Lombardía fue el meta titular aquella celebrada temporada, con Toba en el banquillo. Aquel Oviedo basó su ascenso en el genial rendimiento defensivo: encajó solo 19 goles. Lombardía fue clave como baluarte de una defensa férrea compuesta por Carrete, Vicente, Tensi y Juan Manuel.

Precisamente, Vicente González Villamil, presidente de los veteranos, es uno de los que mantenía un contacto más fluido. “Tenía un salto que llamaba mucho la atención, con el que lograba suplir su desventaja de centímetros”, subraya, antes de ensalzar su labor en la caseta: “Fue más grande aún que en el campo. Un compañero extraordinario, de lo mejorcito que he conocido”.

Juan Manuel destaca que “era una gran persona. Gran portero y amigo de todos. Era todo bondad, con un carácter muy bueno y también muy bromista. Un fuera de serie”. Juan Manuel coincidió con Lombardia las seis temporada en las que el portero militó en el Oviedo. Destaca en especial la 71-72: “Realizó una temporada completa. Era muy valiente. No era muy alto, pero tenía una valentía fuera de lo normal, con mucha decisión en las salidas”. Javier Alvarez destaca que “como portero era un crac, pero como persona era mejor. Era como un chiquillo grande”. Javier no tiene dudas al referirse al mejor recuerdo con Lombardía: “El ascenso. Fue una bomba y él fue una de las claves. Tenía poca estatura para ser portero, pero tenía un físico privilegiado. Si chocabas con él parecía que lo hacías contra un muro”. Javier añade que “como persona era un fenómeno. Un santo varón”. Juan Mesa le dio el relevo en la portería en la 68-69 y señala que “Lombardía era un gran portero. Tenía una gran potencia de piernas y además salía muy bien, a pesar de que no tenía una gran estatura”.

Aquel “¡déjate marcar!” de Elche

Una anécdota marcó la carrera de Alfredo Lombardía en el Oviedo y refleja su carácter competitivo. Sucedió en el Martínez Valero, en la última jornada de Liga de la campaña 71/72, la que acabaría con los azules festejando el ascenso. De hecho, esa celebración había tenido lugar los días previos a viajar al Martínez Valero. El Oviedo se plantó en Elche con el ascenso conquistado y los locales necesitaban ganar para acompañar a los azules. Todo parecía perfectamente diseñado para una celebración conjunta pero alguien no entraba en los planes: Lombardía. Zaragoza y Castellón esperaban un favor azul para soñar con la carambola y al Oviedo le quedaba el interés por acabar como campeón. Pero pocos apostaban por nada que no fuera un triunfo del Elche, que asedió desde el primer minuto la meta carbayona. Lombardía no estaba por la labor y cerró una de sus mejores actuaciones con el Oviedo, parando todos los intentos locales. La imagen que pasó a la historia fue la de Joaquín Vidal, delegado del Elche, apoyado en el poste derecho y diciéndole algo. Según algunos testigos, le gritaba a Lombardía: “¡Déjate marcar!”. Le decía que estaba todo arreglado. El propio portero recordó en alguna ocasión la anécdota y cómo Rubiera, utillero azul, negaba desde el banquillo. “¡Ye mentira!”, le vociferaba. Aquel partido acabó con empate a 0, con jaleo al final y la policía escoltando a la expedición azul hasta Alicante.