El gerente del Oviedo, David Mata, destacó ayer la buena respuesta que ha tenido la afición azul en la campaña de abonados. El club azul tiene en estos momentos 17.601 socios, una cifra similar a la del año pasado, en la que fueron 18.040. Solamente 551 abonados de la temporada pasada solicitaron la devolución íntegra del dinero correspondiente por los partidos a puerta cerrada. Supone el 3% de los socios. Además, se han registrado 113 altas.

Mata valoró ayer positivamente los datos. “Estamos muy contentos con la respuesta de la afición, que ha vuelto a demostrar su fidelidad al club en los malos momentos que estamos atravesando. Conseguir mantener el 97% de la masa social de la pasada temporada es para estar satisfechos, ya que eso indica que sólo hubo un 3% de bajas. Con la situación que estamos viviendo en estos momentos es para estar contentos con la cifra de la campaña de socios”.

El gerente del Oviedo aseguró que no hubo un cambio de estrategia por parte del club a la hora de diseñar la campaña de socios. “No consideramos que haya sido un cambio de estrategia. El club tiene que estar pendiente del día a día. Debido a la crisis sanitaria por la que estamos pasando, hemos creído oportuno realizar esta campaña de socios, que ha tenido una respuesta importante por parte de la afición y no considero que haya mucha diferencia con las que se realizaron en temporadas anteriores. Tenemos que vivir el presente y adaptarla a la situación que estamos viviendo”.

David Mata prefiere no dar cifras económicas de lo que representan los ingresos de los socios en esta atípica campaña. “No debemos hablar de cifras. Los socios suponen una aportación importante, en nuestro caso por el número de abonados que tenemos, pero es pronto todavía para dar a conocer las cifras definitivas. Lo haremos más adelante o en la Junta General de accionistas”.

En lo referente a la posible vuelta de los aficionados a los campos de fútbol dijo que “el Consejo Superior de Deportes elaboró un equipo de trabajo en el que está la Liga y la comunicación con los clubes es constante. Todos estamos interesados en la vuelta de los espectadores a los estadios, pero nadie se atreve aventurarse y fijar una fecha. Nos gustaría contar con nuestros aficionados, pero la salud es la prioridad en estos momentos”.

Tampoco quiso David Mata entrar en el posible déficit que pueda generar la situación actual. “No es momento de dar cifras. Sólo podemos decir que estamos muy contentos por el respaldo social del oviedismo. Es el momento de sacar pecho, ya que el 97% de los abonados mantienen su carnet de socio. Esa ayuda es muy importante para el club. Teníamos claro que debíamos tender la mano a nuestros abonados”.

David Mata descartó cualquier tipo de recortes en el club. “Tenemos que mirar hasta el último euro que gastamos porque estamos en una economía de guerra. Tenemos que seguir con los lemas que tenemos en la oficina: productividad, austeridad, honestidad y lealtad. seguir siendo austeros dentro de nuestra economía. No gastar un euro más de lo que se necesite. El club no contempla hacer ningún recorte y agradece el esfuerzo que están haciendo todos los empleados porque nuestra estructura es muy pequeña y toda la gente está haciendo un trabajo muy importante. No solo no tenemos en mente hacer reajustes, si no que incluso estamos pensando en incorporar gente para que el club pueda seguir creciendo y pueda tener una estructura de equipo aún más importante”.

Por último, el gerente del club azul agradeció la aportación de la empresa NMR, que da nombre al campo desde esta temporada. “Agradezco el tremendo esfuerzo que han hecho con el patrocinio de esta temporada que nos ha permitido hacer la plantilla que hemos hecho. El letrero con el nombre de la empresa ya está fabricado, y también vamos a colocar un escudo en la fachada principal del estadio. En dos semanas esperamos que puedan estar listos”.