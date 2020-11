El entrenador del Oviedo, José Ángel Ziganda, huye de un posible exceso de confianza en el equipo después de haber conseguido dos victorias consecutivas. “No nos podemos relajar. Sería un error gravísimo. Es un tema que es responsabilidad del entrenador. El equipo se ha entrenado esta semana de manera espectacular y les veo bien. Tenemos que saber que la respuesta que hay que dar ante un equipo muy necesitado y obligado tiene que ser de máxima intensidad y concentración, con una gran exigencia física y mental, y creo que estamos preparados para ello. Nuestra posición, ni ahora ni nunca, tiene que invitar a la relajación ni a pensar que ya lo tenemos. Sabemos el camino, pero no dónde vamos a acabar. Eso dependerá de nosotros, conforme vayamos mejorando día a día. A eso aspiramos para que podamos crecer sin parar”

El rival de esta noche contará con un nuevo entrenador, Iván Martínez, tras la destitución de Rubén Baraja. “A Iván Martín le entrené yo en Osasuna Promesas. Pero lo importante somos nosotros. Debemos pensar en nuestra actitud y predisposición. Luego tendremos que actuar, hay que estar preparados a cualquier planteamiento del rival.” Sobre si es mejor enfrentarse a un equipo que acaba de cambiar de técnico, dijo que “nunca sabes si viene bien jugar ante un entrenador nuevo o no. Cuando hay nuevo técnico suele ser una motivación y activación especial. Pero hay automatismos que te da la continuidad que no tienes en esos casos. Nunca se sabe. Es más mental que futbolístico. Pero no pensamos en ello. Queremos mantener la frescura de los dos últimos partidos e ir a ganar”.

Ziganda indicó que el planteamiento del equipo en los dos últimos partidos, ante Castellón y Las Palmas “es aplicable siempre, aunque cada equipo tiene sus condiciones. Hay veces que no puedes hacer presión adelantada porque juegan más directo. Pero la actitud es la misma. Incidimos en un estilo de juego pero, sobre todo, en una actitud ambiciosa y valiente. Que se vea que vamos a por los partidos”.

Sobre si ya encontró el once tipo, Ziganda señaló que “el tiempo ha ayudado a que los nuevos cojan automatismos, tono físico, lo que quiere el entrenador… Ayuda. Lo que no pienso es que ya lo tenemos cogido. Aún es pronto. No se puede decir que tras dos partidos malos no hay solución, ni ahora podemos pensar que ya lo tenemos. Se nos han dado bien los dos últimos partidos, nos indica la línea en la que estamos entrenando y en la que nos gustaría seguir para refrendarlo durante ocho o diez meses”.

En cuanto a si tiene pensando cambiar el equipo titular de cara al partido de esta noche dijo que “valoro no tocar nada en el once. Pero cualquier cosa que haga creo que acertaré. Han entrenado muy bien la gente que no ha jugado ante el Castellón. Tengo argumentos para repetir y si hago algún cambio también tengo motivos para hacerlo”.