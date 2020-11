Animar en tiempos de covid

La Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo acoge en su organización en la actualidad a 92 asociaciones de aficionados diferentes. En el seno de la APARO, una nota distintiva de la que ni pueden sacar pecho tantas aficiones futboleras: 11 peñas son de fuera de Asturias. El elemento extranjero, aquel que salió a la luz tras la ampliación de capital de 2012 por todos los rincones del planeta, sigue teniendo vigencia hoy en día. Están los accionistas, los shareholders que siguen esa pequeña porción de su propiedad a distancia. Pero también tiene su reflejo en las peñas.

Quizás la peña Oviedistas North West es la más característica de todas. Ubicada en Londres, con el nexo de Sid Lowe, británico y fiel seguidor del Oviedo, y con la ampliación de capital de 2012 como enlace, son de los que suelen viajar habitualmente a Asturias. Su seña de identidad, una bufanda con una curiosa leyenda: “We came for the football, we stayed for the cachopo” (“Vinimos por el fútbol, nos quedamos por el cachopo”). “Desde marzo, debido a la crisis del covid, no hemos podido quedar para ver partidos, no está permitido en el Reino Unido reuniones de muchas personas”, relata Andy Huskinson, un clásico en los viajes entre Inglaterra y Asturias. “Además, muchos de los restaurantes españoles de Manchester han cerrado, así que tenemos pocos lugares en los que disfrutar de la bebida y comida española entre Manchester y Liverpool”, añade con un punto de amargura.

Con menos actividad, pero conserva unos 25 miembros activos que contactan principalmente vía Twitter. Tras unos problemas con la emisión vía Youtube de la Liga, los aficionados ingleses al menos han podido ver los últimos tres partidos del Oviedo. Buen momento para reconectarse. Pero la esperanza de Andy Huskinson, como la de tantos otros, es poder saborear fútbol en directo. “Mi última visita a Oviedo fue en octubre de 2018, aunque después estuve viendo al equipo en Málaga. Queremos desesperadamente volver y ver a los amigos que hicimos todos estos años. Y regresar al Tartiere y disfrutar de la comida, bebida y la belleza de Oviedo”, indica el seguidor inglés.

La opción más repetida, sin embargo, es la de un grupo de oviedistas que se juntan a kilómetros de distancia para compartir la pasión azul. Sucede por ejemplo con la Peña Azul Ámsterdam, una iniciativa de la que el pasional Borja Arbesú tiró del carro en 2016, en su etapa en suelo holandés (ahora reside en Madrid). Aquella semilla germinó y ahora es Pablo Sánchez el que lleva la voz cantante. “La pandemia mermó un poco la iniciativa, es complicado enganchar 42 partidos a gente ajena a Oviedo. Pero la pasión se mantiene. Somos entre 5 y 10 socios, más Borja y su familia desde Madrid porque si eres de la peña lo eres para siempre”, cuenta Pablo.

Entre sus actividades, quedar en casas para ver los partidos azules (“es complicado convencer a un bar para que te pongan un partido de Segunda”), y una página de Facebook que sirve como nexo con cualquier seguidor azul que se pase por la capital holandesa y sus alrededores. Como a todos los aficionados, la pandemia ha hecho mella. “Hay dos cosas. Por una parte, la organización. Aquí no ha habido confinamiento, pero sí muchas limitaciones, como el número de visitantes en tu casa. Y está el aspecto anímico. No apetece tanto reunirse ni festejar. Los ánimos están más bajos. Hay mucha cautela”, expone Pablo Sánchez.

Desde Panamá, se mantiene la peña azul del país americano, 10 miembros actualmente, a la expectativa. Por ver cómo evoluciona el virus y cómo lo hace el equipo de Ziganda. “Había gente interesada en entrar en la peña, pero la salida de Yoel Bárcenas se ha notado”, explica Fernando Cuenco, presidente de la peña. La sede, Taberna 21, es regentada por el sportinguista Hilario Suárez. “La idea es volver a juntarnos a medida que las cosas se normalicen. De momento cada uno lo ve o escucha por su lado como puede y lo vamos comentando por el teléfono”, dice Cuenco, que explica que “el confinamiento aquí ha sido muy severo de cinco meses, así que independientemente de que no hubiera partidos, tampoco había oportunidad de vernos”.

Los ejemplos expuestos no son los únicos alrededor del mundo. La Peña Oviedista Argentina es una de las más pasionales en las redes sociales. Un amor que se gestó a partir del clásico juego de ordenador PCFútbol. Como sorprendente es la historia de la Asociación de aficionados chinos del Real Oviedo, que aglutina a cientos de seguidores, especialmente activos durante las ampliaciones de capital.

Más cerca de Asturias, los ejemplos se reparten por la geografía española. En muchos casos, la idea surge de la iniciativa individual. Como la de Miguel Ángel Crespo, hostelero asturiano que mientras trabajaba en Palma de Mallorca en 2014 decidió reclutar gente para una peña azul.

En la actualidad cuenta con unos 70 miembros (llegó a rozar los 90 en épocas más sencillas), aunque en los choques del Oviedo en la isla aglutinan a un número mayor de seguidores. La pandemia también les altera los planes. “La sede de la peña, Los Platos de Soto, solo abren para las cenas y si juega el Oviedo por la tarde no se puede quedar. La gente, además, tienen miedo a juntarse, solo se puede en grupos pequeños… No es lo que era, el covid condiciona, pero la mayoría de la gente permanece fiel”, defiende el seguidor.

Más numerosa es la Peña Oviedista de Barcelona, fundada en 2013 y con más de 70 socios en estos momentos, y una de las que más se dejaba ver cuando los azules, en los últimos años, disputaban encuentros en territorio catalán y adyacentes. Ahora, la pasión se vive de una forma más discreta. Ya no hay reuniones en el bar Dow Jones, sede de la peña. “De momento, no hay actividades, ni cenas. Tampoco fútbol porque han cerrado los campos de fútbol 7”, señala Sergio Vázquez, presidente de la asociación, que espera que la cosa mejore para recuperar el ritmo normal de actividad.

Y como las peñas de Mallorca y Barcelona, la APARO tiene otras cuatro en el resto de España. Dos en Madrid (peña azul Madrid y la Furacu), y las de Torrevieja (The Abbey Tavern) y Benidorm (Chus de Labra). La APARO también tiene contabilizados algunas asociaciones de seguidores en Bélgica, Brasil o Gales, pero las consideran “no activas” en la actualidad.

Al refuerzo foráneo se suma el de casa, el de siempre. La APARO cuenta en sus registros 92 peñas activas ahora mismo, en la campaña más difícil. La más longeva es la Peña Azul L’Entregu, que fue creada en enero de 1972. La más numerosa sigue siendo Symmachiarii, con unos 450 miembros.

Con optimismo moderado

Entre los seguidores de fuera, optimismo por las tres últimas victorias y temor aún no superado por lo que sucedió la temporada pasada. “De la temporada esperamos que sea más tranquila que el año pasado, llegar a los 50 puntos y después ver cómo estamos. Hay que espantar los fantasmas del año pasado”, señala Pablo Sánchez desde Ámsterdam. “Parece que se ha dado con la tecla del once y solo falta saber el fondo de armario hasta dónde llega”, valora Sergio Vázquez desde Barcelona. El británico Andy Huskinson hace de director deportivo: “Necesitamos otro delantero de calidad”. Fernando Cuenco ofrece otra interpretación desde Panamá: “Quizá lo que necesita el Oviedo es una temporada sin grandes expectativas para que la plantilla se relaje y pueda jugar mejor al fútbol, sin la presión de subir”.