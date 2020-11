Grippo, candidato por altura: Ziganda medita su vuelta al once ante la amenaza de Sekou y Nteka

El Fuenlabrada fía su poder ofensivo a los dos potentes delanteros que Sandoval tiene en sus filas: el senegalés Sekou (1,90 metros) y el angoleño con pasaporte francés Randy Nteka (1,89). Los dos arietes, con 5 y 2 goles respectivamente en lo que va de temporada, suponen una amenaza para cualquier defensa de la categoría. Ante el todopoderoso Espanyol se apreció la pasada semana (1-1). Ziganda lo sabe. De ahí que en los ensayos de El Requexón tenga muy presente a Grippo para regresar al once. El suizo atravesó problemas físicos durante las últimas semanas, pero ya parece completamente recuperado. La decisión aún no está tomada y los dos entrenamientos que quedan hasta el partido serán definitorios. A la altura de Grippo y el poderío aéreo que tendría junto con Carlos, el único fijo de la defensa para Ziganda actualmente, se debe sumar la carga de minutos de Christian. El cántabro lleva cinco partidos seguidos como titular y el técnico del Oviedo podría darle descanso de cara a los encuentros que vienen. Arribas, en un papel secundario en las últimas citas, espera también su turno, aunque no parece que pueda formar de inicio con Carlos.

Christian renovará si es titular en veinte partidos.

Mientras Ziganda se piensa la defensa para recibir al Fuenlabrada, ayer se conoció una de las cláusulas del contrato de Christian Fernández. El defensa cántabro, de 35 años, renovaría un año más con el Oviedo si esta temporada juega 20 partidos como titular. De momento ya lleva siete.

El propio defensa lo desveló en una entrevista en la Cope. “El club entendía que esta era una cifra que, dada la evolución que llevaba estos años, podía cumplir. Jugaremos más de esos 20”, indicó. “Hice el esfuerzo que el club me pedía. No hubo problema. Entendí las circunstancias de crisis económica vinculada a la pandemia. Era el momento de arrimar al hombro e intentar ayudar”, recalcó. Christian Fernández renovó este verano a la baja con una importante reducción de sueldo y renunció a ser uno de los capitanes del equipo.