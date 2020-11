El Cuco Ziganda compareció esta mañana en El Requexón y fue preguntado sobre la situación del mediapunta Riki. El canterano es el jugador menos utilizado por el navarro y solo participó unos minutos en el primer partido ante el Cartagena. Ziganda dijo que espera que el ovetense vaya poco a poco entrando en la dinámica de grupo, aunque también le echó un pequeño tirón de orejas por las sensaciones de la pretemporada.

“Es un chico joven y no hay sitio para todos. Riki tiene mucha calidad y nos gustaría verle, pero a ver si encontramos ese momento en el que coincida todo. Estoy contento por cómo está remontando, porque en la pretemporada no estuvo al nivel al que esperábamos todos. Ha mejorado muchísimo en el último mes en los entrenamientos. Para un chico joven como él no es fácil. A todos nos gustaría que jugasen todos y que fuese todo idílico, pero no hay sitio para todos. Estoy contento con su actitud”, dijo el navarro. Preguntado sobre si el canterano podría salir del Oviedo en el mercado de invierno respondió lo siguiente: “No sé, iremos viendo”