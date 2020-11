El entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, valoró esta mañana la situación del equipo azul antes de recibir al Fuenlabrada el sábado en el Tartiere (20.30 horas). Hoy no se entrenaron ni Aburjania, ni Brazao ni Viti. El Cuco dijo que hará pocos cambios en la alineación y además destacó el apoyo de la propiedad del club: "Es un privilegio". Estas fueron sus declaraciones.

¿Habrá cambios ante el Fuenlabrada?: “El equipo está bien, con buena predisposición, buen ánimo y todos disponibles. Vamos a esperar. De haber modificaciones, serán mínimas. Es evidente que llegamos en una pequeña racha con buenas sensaciones y resultados y nos gustaría darle continuidad”.

¿Los jugadores del filial tendrán menos participación al estar todos disponibles?: “Para mí todos los jugadores están disponibles y los del Vetusta también. Juegan los más apropiados, los que se lo merecen y los que consideramos que deben jugar. Javi Mier tiene ficha del filial y no me influye para que pueda ir convocado o no, eso no me importa. Que estén todos disponibles supone más competencia y más posibilidades de elegir. Las plantillas son de 23/24 jugadores más el filial, todo el mundo lo asume y no hay queja de nadie. El equipo entrena de manera espectacular, con un comportamiento ejemplar”.

¿Rodri jugará ante el Fuenlabrada?: “Ha sido la primera semana en la que entrena con todos y lo veo bien. No va a tener el ritmo de competición ni del resto de la plantilla: lleva una semana.

¿Qué ha cambiado para que el Oviedo mejore la faceta goleadora?: “Es trabajo, es confiar e insistir en el día a día. Hay que tener ambición y calidad y eso lo tendremos clarísimo. Es muy importante creer en que vamos a tener opciones y que todos nos sumáramos a esa responsabilidad de hacer gol. Se ha sumado Nahuel, Borja, Edgar…No es bueno depender de un solo jugador y está bien tener diferentes posibilidades”.

¿Habrá rotaciones en los próximos partidos?: “Habrá más partidos e iremos viendo. No me cuesta hacer rotaciones, pero si no las siento y veo que el equipo está armado no las haré. Intentaré ser lo más justo que pueda, pero con la intención de hacer los mejores partidos. Con partido entre semana puede haber más posibilidades. Sí puede ser una oportunidad para los que menos están jugando, pero voy partido a partido”.

El límite salarial del Oviedo: “Es un terreno que no conozco en profundidad. La sensación que tengo es que el club transmite tranquilidad. El comportamiento que tuvo el club el año pasado fue espectacular para dar tranquilidad a la plantilla y a los trabajadores. Aquí hay poso, una gestión importante y respaldo. Eso ayuda a trabajar sin angustia y hoy en día quién no firmaría eso. Es un privilegio y es de agradecer. Luego está si la pelota entra o no. Tengo que intentar sacar lo mejor de la plantilla que tenemos. Vamos poco a poco y esa es nuestra idea”.

¿Qué el Oviedo haya aumentado su capacidad económica eleva la exigencia deportiva?: “No lo sé. He visto los números por encima, hay clubes que están por debajo, pero las plantillas no se corresponden con las cifras que dicen. La exigencia nos la ponemos nosotros. Cada partido es una ocasión extraordinaria de mostrar lo que tenemos. Queremos que la gente que vea al Oviedo vea a un grupo y ser lo más completos posibles. Tenemos un grupo que trabaja muy bien e iremos hasta cuando nos dé”.

La urgencia es el fútbol: “Tener el respaldo del grupo (Carso) da esa sensación de tranquilidad. No estamos cogidos con hilos y la urgencia es el fútbol, eso es muy importante. Hay equipos que sus urgencias son los pagos, mantenerse en pie y el límite salarial a tener una plantilla más cara de lo que pueden gastar. Son problemas que pueden influir en el rendimiento y nosotros no los tenemos; tenemos tranquilidad. Somos unos privilegiados y contar con este apoyo debe ser una motivación para que el equipo vaya hacia adelante y hacer un buen equipo de fútbol”.