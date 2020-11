Sergio Egea, entrenador del Salamanca y ex técnico del Oviedo, abandonó ayer la sala de prensa antes de tiempo en la previa del partido ante el Pontevedra tras varias preguntas sobre su futuro en el banquillo. El Salamanca solo lleva una victoria en cinco partidos, con cuatro derrotas, y las urgencias apremian en el club, que tiene el objetivo del ascenso a Segunda. “Uno está para trabajar y ser positivo. Todos queremos rendir al máximo para que este club crezca. No podemos perder los papeles y queremos que el equipo compita de la mejor manera posible. Hablo todas las semanas con la directiva y yo creo en los proyectos; las urgencias no son buenas”, dijo Egea. Tras esa respuesta al extécnico azul le preguntaron por si cada vez hay más prisas por sumar una victoria y Egea respondió visiblemente molesto dirigiéndose a un periodista. “No (sobre si hay prisa por ganar). ¿Tú tienes prisa?”, dijo el argentino, que acto seguido se levantó de la silla y dio por concluida la rueda de prensa mientras los periodistas le seguían preguntando. “Gracias”, se limitó a decir el técnico del Salamanca.